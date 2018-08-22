Принца Гарри и Меган Маркл ограничат в правах на опеку их будущих детей

В мае 2018 года принц Гарри и Меган Маркл зарегистрировали свои отношения, а поклонники королевской семьи уже ждут, когда же молодожены обзаведутся детьми. И предпосылок к этому много. Инсайдеры говорили, что Меган начала посещать доктора-репродуктолога, который должен помочь ей быстрей забеременеть. Но не ожидайте, что Меган и Гарри самостоятельно будут воспитывать будущих детей. Как оказалось, их права на опеку будут сильно ограничены.
В королевской семье есть правило: Елизавета II получает полную юридическую опеку над своими несовершеннолетними внуками. Этот закон существует и исполняется с 1700-х годов. Его ввел король Георг I. Он подписал указ, потому что имел очень плохие отношения со своим сыном и решил передать престол внукам, пишет Deti.mail.ru.
Это странное законодательство работает и с детьми принца Уильяма. И хотя воспитанием малышей занимаются их родители, без согласия королевы Кейт Миддлтон не может взять наследников с собой в командировку. Кстати, в случае развода с принцем Уильямом герцогиня Кембриджская может не получить доступ к детям.