Принца Гарри и Меган Маркл ограничат в правах на опеку их будущих детей

В мае 2018 года принц Гарри и Меган Маркл зарегистрировали свои отношения, а поклонники королевской семьи уже ждут, когда же молодожены обзаведутся детьми. И предпосылок к этому много. Инсайдеры говорили, что Меган начала посещать доктора-репродуктолога, который должен помочь ей быстрей забеременеть. Но не ожидайте, что Меган и Гарри самостоятельно будут воспитывать будущих детей. Как оказалось, их права на опеку будут сильно ограничены.