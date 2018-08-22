Почему новорожденным детям важно грудное вскармливание

Когда и зачем появляется молозиво

Все млекопитающие, в том числе и человек, рождаются с незрелыми внутренними органами, которые в первые несколько суток жизни вынуждены адаптироваться к окружающей среде. И если, например, легкие сразу приспосабливаются к работе, то иммунная система и пищеварительный тракт достаточно долго страдают. Именно поэтому за несколько дней до родов и первые три-пять дней после них из груди матери выделяется густая, вязкая, липкая жидкость желтоватого или бледно-сливочного цвета, обладающая специфическим запахом. Это первое, что должен попробовать малыш. Благодаря молозиву, желудок, кишечник и почки новорожденного начинают функционировать и постепенно настраиваются на то, чтобы начать принимать и перерабатывать молоко. Ведь само молозиво, несмотря на свое название, по составу гораздо ближе к крови, чем к молоку, пишет Umnaja.ru.

Состав молозива

Плотность питательных веществ в этой густой жидкости во много раз выше, чем в грудном молоке. Больше всего в нем содержится белков – альбуминов и глобулинов, а также природных антиоксидантов – витаминов А, Е, бета-каротина, цинка и селена. При этом в молозиве очень мало казеина и лактозы – веществ, способных раздражать даже взрослый кишечник. А еще в составе молозива есть иммуноглобулин А, лактоферрин, живые лейкоциты-макрофаги, олигосахариды и полисахариды, нейтрофилы и Т-лимфоциты. Все эти биологически активные элементы не перевариваются, а накапливаются в кишечнике и покрывают его незрелую поверхность. Так он становится защищенным от болезнетворных бактерий, лейкоциты постепенно вырабатывают интерферон, и у малыша формируется иммунитет против вирусных инфекций.

Биологи давно исследовали молозиво и подтверждают, что его резистентность против кишечной палочки, стрептококка, сальмонеллы, ротавируса, вируса Коксаки, полиомиелита, энтеровирусов, вируса энцефалита, герпеса и грибков Candida весьма высока. А благодаря таким гормонам как инсулин, кортизол, пептидам и эпидермальному фактору роста, также содержащимся в молозиве и тоже в большом количестве, новорожденный стремительно растет, и его костная ткань вместе с мозговыми клетками быстро развивается.

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