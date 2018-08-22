Пирог с молодой капустой: порезал, залил и всех удивил!

Время приготовления: 10-15 мин. подготовка, 35-45 мин. выпечка.

Ингредиенты (на форму 20х30 см или на круглую диаметром 26 см): капуста молодая - вилок 1-1,5 кг, 4 яйца, 3 ст. ложки майонеза, 5 ст. ложек сметаны, 1 ч. ложка соли, щепотка соды, 4 ст. ложки муки с большой горкой, 50-100 г сливочного масла (тот случай, когда пирог маслом не испортишь - капуста его любит), укроп и пармезан, если есть (без них тоже все прекрасно получается).

Приготовление:

1. Форму смазать маслом. Можно растительным, но сливочным значительно лучше, пишет Rus.tvnet.lv.

2. Капусту порезать не мелко и не крупно. Высыпать в форму прямо смело до краев. Если есть свежий укроп, порезать мелко и присыпать капусту.

3. Для теста смешать яйца, майонез, сметану, соль, соду и муку.

Должна получиться масса чуть жиже, чем на оладьи. Залить тестом капусту. Сверху положить кусочки сливочного масла, не жадничая!

Выпекать 35-45 минут при 180 град. У готового пирога капуста зарумянится.

Если есть желание (и наличие) , можно на горячий пирог потереть пармезан. Дать немного остыть.