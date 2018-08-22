50-летняя француженка рассказала, в чем секрет их красоты

Ştiri Actuale опубликовал 10 правил жизни француженок, содержащихся в книге «Уроки прекрасного старения: секрет французских женщин», написанной американкой Ребеккой Плантье, пишет Lifter.com.ua.

1. Активный образ жизни поддерживается в любом возрасте.

Во Франции активный образ жизни является частью национальной культуры, и не зависит от старения. Французы ходят в походы, в горы, играют в теннис, катаются на лыжах и т. д.

2. Юмор - мощный антиоксидант.

Знаменитый французский сарказм помогает женщинам не воспринимать возраст как драму. Ни на одном другом языке не так много пословиц и высказываний о деятельности и страсти пожилых женщин.

3. Еда в центре внимания.

Всем известно, что французы одержимы едой, но, в отличие от американцев, эта одержимость ориентирована не на количество, а качество пищи. Французские женщины обычно едят немного, - завидует Ребекка.

4. С возрастом французские женщины все больше и больше думают о себе.

Когда дети вырастают и становятся самостоятельными, приоритеты французских женщин направляются на самих себя. Ребекка называет это явление «здоровым эгоизмом».

5. Гардероб становится меньше, но дороже.

И, конечно, более качественный. Даже женщины со средним доходом покупают более дорогие и удобные вещи: одежду из шелка и кашемира, качественную обувь, стильные джентльмены. Все это формирует изящный стиль, свойственный французским женщинам.

6. Кипит социальная жизнь.

В отличие от женщин в других странах, стареющие французские женщины становятся все активнее. Дети и домашнее хозяйство не нуждаются в большом внимании, поэтому самое время отправиться на вечеринки, банкеты, рестораны, выставки и т. д.

7. Возраст не является заболеванием и не требует лечения.

Французские женщины (как и французские мужчины) спокойно относятся к возрасту и морщинам. Их недостаток, а также очевидные эстетические операции - вызывают скорее ироническую улыбку, чем восхищение.

8. В любом возрасте вы можете носить то, в чем хорошо выглядите.

У французских женщин любого возраста нет проблем носить юбки до колен или узкие джинсы. Во Франции нет понятия «неуместного возраста» для определенной одежды, мать и дочь часто предпочитают одежду того же бренда.

9. У сексуальной жизни нет возрастных ограничений.

Напротив, во Франции считается, что через 40 лет приходит вторая молодость. Это хорошо и плохо в то же время, пишет Ребекка, потому что, с одной стороны, женщины чувствуют себя любимыми и ценными, а с другой - в этой возрастной группе - это развод за разводом.

10. Можно все, но в меру.

Вино, кофе, танцы и развлечения до позднего вечера - Ребекка описывает образ своей подруги - француженки 52 лет, отметив, что она никогда не будет злоупотреблять ничем из вышеперечисленного.

Наиболее важным является самооценка и принятие возраста, говорит Ребекка. Все эти вещи суммируются в манифест подруги автора,который та провозгласила в парижском ресторане: