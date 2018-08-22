Если вы хоть раз видели результат работы посудомоечной машины, у вас не будет сомнений в том, что она вам нужна. Как говорила одна моя знакомая: "Я не представляла себе, что мои кастрюли могут быть такими чистыми". Итак, решение о том, что посудомойка вам нужна, вы уже приняли. Осталось решить задачу о том, как выбрать посудомоечную машину, пишет Lady.tochaka.net.

Отвечая на вопрос, как правильно выбрать посудомоечную машину, вам нужно, прежде всего, оценить, какое количество посуды у вас расходуется ежедневно и сколько свободного места на кухне вы можете выделить для своей помощницы. Посудомоечные машины отличаются и габаритами, и количеством посуды, с которым они могут справиться за один раз. Так как работа посудомойки требует времени, многие люди стараются загружать ее полностью. Поэтому если у вас семья из двух человек, которые часто едят вне дома, вам не нужна большая посудомойка – может так случиться, что ваша посуда будет скапливаться, в ожидании, когда вы включите свою посудомойку.

Посудомоечные машины делятся на встраиваемые и отдельностоящие. Первая машина встраивается в вашу кухонную мебель, вы видите только ее переднюю панель или дверцу шкафа, за которым она расположена. Такая машина выглядит как часть интерьера вашей кухни или вовсе невидна из вне и, например, любимая свекровь во время визита к вам даже не будет подозревать, что ваши чистые тарелки и блестящие стаканы – это совсем не ваш ручной труд в три погибели.

Если вы хотите узнать, как выбрать встроенную посудомоечную машину, обратите внимание, прежде всего, на тип встраивания – он может быть полным или частичным. Во втором случае панель управления будет открытой.

Чтобы понять, как выбрать посудомоечную машину для дома, нужно оценивать ее размеры. Посудомоечные машины могут быть полноразмерными, компактными и узкими. Ширина второй – около 50 см, она идеальна для небольших кухонь. Полноразмерные машины выпускаются высотой 85 см и шириной 60 см. Такие машинки актуальны для большой семьи. Компактные модели несколько ниже (до 45 см), и их объем загрузки тоже будет поменьше. Они могут вместить не более пяти комплектов посуды. Такую посудомоечную машину можно поставить на стол или на шкаф.

Если вы хотите знать, какую посудомоечную машину выбрать для вашей семьи, вам стоит оценить, какой будет ее загрузка. Максимальная загрузка посудомоечной машинки – это еще одна важная ее характеристика, она показывает, какое количество комплектов посуды машинка может вымыть за раз. Один комплект – это тарелка для супа, тарелка для второго, для десерта, стакан, чашка с блюдцем, вилка, ложка, нож, чайная ложечка. Если у вас семья из двух человек, то вам достаточно посудомойки на 4-6 комплектов посуды. Если у вас в семье 3-4 человека, то вам нужна полноразмерная машинка вместительностью 8-9 комплектов. Вы можете разместить в вашей посудомойке меньшее количество комплектов посуды, но зато помыть кастрюли или сковородки.

Кроме того, посудомоечные машинки отличаются классом эффективности мытья. Этот параметр – это латинская буква, которая означает идеально чистая посуда (класс "А") либо результат с незначительными загрязнениями (класс "В"). Точно так же латинской буквой обозначается и уровень энергопотребления – самый высокий будет в машин класса "А", а самой энергосберегающей будет машинка класса "А+++".