Молочница при беременности: симптомы, причины, лечение

Считается, что молочница при беременности не несет существенного вреда женщине и плод. Тем не менее, она осложняет протекание беременности и повышает вероятность инфицирования ребенка во время прохождения по родовым путям. И если произойдет заражение, то младенец может страдать кандидозным стоматитом. А потому желательно избавиться от этой инфекции, тем более что современные способы лечения молочницы при беременности позволяют сделать это безопасно, пишет Lady.tochka.net.

Симптомы молочницы при беременности

Основными и характерными признаками молочницы при беременности являются:

дискомфорт, зуд и болезненность в области половых органов;

белые творожистые выделения с характерным кислым запахом, похожие на кислое молоко (отсюда и название).

Но поскольку данные симптомы характерны не только для молочницы при беременности, но и для других болезней, то, чтобы не пропустить более опасную инфекцию, важно правильно диагностировать молочницу .

Причины появления молочницы при беременности

Носителями кандидоза могут быть как женщины, так и мужчины. Вообще этот грибок может находиться в организме длительное время, никак себя не проявляя. Но при некоторых благоприятных условиях кандидоз обостряется, доставляя своему носителю массу неприятностей и дискомфорта. Молочница при беременности может возникнуть:

при нарушении гормонального фона (что как раз и происходит во время беременности);

из-за физиологических изменений микрофлоры влагалища;

при ослаблении иммунитета женщины;

при нарушении пищевых приоритетов с избытком в рационе сладкого;

из-за приема некоторых лекарственных средств, в частности антибиотиков;

при травме слизистых и стенок влагалища;

при хронических воспалительных заболеваниях;

при авитаминозе, хронических заболеваниях мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта.

Лечение молочницы при беременности

Лечение многими лекарственными средствами во время беременности противопоказано. И несмотря на множество лекарств, способных справиться с молочницей, во время беременности их принимать попросту опасно. А потому не занимайся самолечением, а обратись к своему лечащему врачу.

Чаще всего для лечения молочницы гинеколог назначает безопасные препараты местного действия. В перечне современных фармакологических средств от кандидоза представлены много препаратов, разрешенных на различных сроках и воздействующих исключительно на инфицированную область, то есть являющихся совершенно безвредными для плода.

Также существует множество народных способов лечения молочницы при беременности. Например, спринцевание половых органов содовым раствором, отваром из коры дуба, ванночки из календулы и т.д. Но имей в виду, что такое лечение может избавить от симптомов молочницы при беременности и на время облегчить состояние, но не убрать причину. А значит, молочница снова вернется.