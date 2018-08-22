Названы самые востребованные туфли на Amazon

Лаковые туфли на семисантиметровом каблуке стали самыми востребованными у покупателей благодаря своему удобству. Обувь получила 65 процентов наивысших оценок и больше тысячи положительных отзывов. «Я не любитель каблуков, но эти туфли я носила весь день, и мне было очень комфортно. Покупаю вторую пару», — говорится в одном из них, передает Lenta.ru.