Противопоказано: пять фраз, которые нельзя говорить мужчине

Я могу все сделать сама!

Запомни как "Отче наш" — можешь, но не сообщаешь об этом. Первое, что приходит на ум твоему мужчине — встречный вопрос "А я тебе зачем?". Круто быть сильной и независимой, хорошо не звонить ему, когда не можешь достать бутылку воды с верхней полки. Но отказываться от помощи — практически приравнивать его попытки быть твоей опорой и поддержкой к нулю, пишет Hochu.ua.

Вместо этого: "С этим я могу разобраться, но мне бы здорово помогла твоя помощь".

«Но я же покажу свою зависимость». А вот и нет. Просто дай мужчине понять, что он тебе нужен. Неважно, насколько масштабной будет твоя просьба, он почувствует себя суперменом.

Осторожно: не злоупотребляй. Любого супермена может быстро задолбать твоя беспомощность.

Хотела бы я быть такой красивой!

Ответь себе на вопрос: считает ли тебя самой лучшей твой мужчина? Если ты забыла об очевидности утвердительного ответа — не надо провоцировать его на комплименты.

Чего ждет каждая женщина после подобных изречений? Примитивно — воспевания оды ее красоте. Никто не обязан рассказывать, что ты и без того красивая/умная/стройная и т.д. Тем более, если ты сравниваешь себя с какой-то мифической коллегой Машей. Ему не интересно.

Вместо этого: сосредоточься на себе. То, как ты реагируешь на окружающих тебя женщин, может подвести тебя к тому, чего хочешь добиться.

Завидуешь:

худым — иди на пилатес;

умным — заполни пробелы в знаниях;

успешным — сделай уже хоть что-нибудь!

Важно помнить: зависть — это не здорово. Любовь к себе (не самовлюбленность) — отлично. Твое восхищение другими женщинами может заставить мужчину восхищаться ими же не меньше.

Так когда ты позвонишь?

Давление, которое ты оказываешь на мужчину, бросая в его адрес настойчивые фразы, практически равно преследованию. Ну или вопросу о том, когда же он позовет тебя замуж.

Навязчивое желание стать частью его расписания (на первых порах отношений), является гарантией твоего отчаяния.

Вместо этого: дай ему возможность самостоятельно принять решение. Или время, чтобы он успел соскучиться. Или просто жди звонка. Спрашивать не обязательно.

Дай посмотрю телефон

Чувствуешь легкий ветерок? Это мы закатываем глаза. Нет, ну серьезно. Все давно должны были привыкнуть, что телефон - это личная вещь, которая предназначенная для индивидуального использования.

Смотрела "Идеальные незнакомцы"? Уверена, что готова ко всему, что сможешь внезапно обнаружить? Мы так не думаем.

Вместо этого: учись жить без подозрений, ревности и вечной проверки телефонов. Поговаривают, что самые лучшие отношения строятся на доверии. Подумай об этом, ладно?

Осторожно: в вечном желании контролировать своего мужчину, можно не заметить, как он плотно застрянет под твоим каблуком. Ты же не собаку дрессируешь, ну.

А вот мой бывший..

У каждого человека есть прошлое. Хорошее или плохое не важно. И так понятно, что он — не первая твоя попытка строить отношения и любить. Но вечные разговоры об экс-возлюбленном могут подтолкнуть нынешнего к нехорошим раздумьям. Даже если ты ругаешь бывшего. Лучше таким воспоминаниям не придаваться.