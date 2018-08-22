Не сексом единым: какие пять супружеских потребностей нужно удовлетворять, если вы хотите сохранить брак

Эти и многие другие вопросы волновали американского психолога доктора Уиллапда Ф. Харли. Путем многолетних исследований он пришел к выводу, что настоящие отношения строятся на пяти базовых принципах. Даже самый идеальный секс с годами приедается, но при правильном построении отношений в паре останется вечное – любовь, пишет Fabiosa.ru.

Доктор Харли раскрыл секрет счастливых отношений, и каждому из нас он теперь доступен! Итак, какие потребности нужно удовлетворять, чтобы сохранить любовь?

1. Потребность во внимании и совместно проведенном времени

В начале отношений мы не можем оторваться друг от друга и каждую секунду проводим вместе. С годами совместно проведенное время сходит на нет, и отношения супругов становятся холоднее. Женщине важно, чтобы партнер уделял ей внимание, а мужчина, в свою очередь, ценит, когда дама разделяет его интересы. Таким образом, совмещенный досуг может убить двух зайцев!

2. Потребность в ласке и интимной близости

Женщины не могут без нежности, а мужчины — без занятий любовью, поэтому не стоит ждать ласки от мужа, если вы регулярно отказываете ему в сексе. Отношения – это работа двух человек, поэтому дамам не стоит забывать о раскрепощенности в постели и инициировании близости, а мужчинам – о милых знаках внимания.

3. Потребность в успехе и семейности

Природа распорядилась таким образом, что мы, женщины, на первое место ставим семью и домашний очаг, а мужчины – признание в обществе, достижения, успех. Казалось бы, совсем разные ценности, но и здесь можно найти общие пути развития отношений. Женщина, создавая уют и обустраивая жилище, способна мотивировать мужчину на достижение новых высот. Это, в свою очередь, позволяет ему улучшать материальный уровень семьи. Эта схема, как и остальные, работает только при наличии желания у обоих супругов!

4. Потребность в привлекательности и честности

Как бы мы ни хотели верить в обратное, мужчине прежде всего важно, чтобы женщина была сексуально привлекательной. А дамам жизненно необходимо доверие в паре. Мужчинам нужно помнить, что без честности в отношениях никуда, а женщинам — не забывать об уходе за собой. Они все-таки любят, прежде всего, глазами!

5. Потребность в домашнем уюте и достатке

И снова эти составляющие идут рука об руку. Природой заложено так, что мужчина нуждается в домашнем уюте и горячем ужине, а женщина ценит рядом того, кто обеспечит ей спокойную и стабильную жизнь. И это не связано с меркантильностью, личное счастье обоих зависит от таких простых, но важных вещей.