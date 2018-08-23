Восемь способов отчистить пятна от дезодоранта с одежды

Методы борьбы с пятнами могут различаться в зависимости от типа ткани, однако в целом такие знакомые всем нам продукты, как лимон, перекись водорода и многие другие, заставят их исчезнуть быстро и без особого труда, пишет Fabiosa.ru.

Итак, представляем вашему вниманию восемь способов очистить одежду от следов дезодоранта.

Зубная щетка

Она идеально подойдет для устранения пятен небольшого размера. Нанесите на старую зубную щетку какой-либо из упомянутых в нашей статье ингредиентов и вотрите в одежду.

Средство для мытья посуды

Данная жидкость предназначена для очистки даже самых жирных и трудновыводимых пятен, поэтому она прекрасно справится с удалением следов от дезодоранта.

Лимон

В тандеме со средством для мытья посуды лимонный сок очищает одежду от антиперспиранта вдвойне эффективно.

Уксус

Дистиллированный уксус помогает не только удалять пятна с одежды в области подмышек, но и устраняет резкие, сильные запахи.

Соль

В сочетании с уксусом соль справится с очисткой следов от дезодоранта на отлично.

Аспирин

Эти таблетки не только помогают бороться с головной болью, но и отлично растворяют пятна от антиперспиранта. Просто разотрите их в порошок, добавьте немного воды или уксуса и нанесите на одежду.

Если перечисленные средства не помогли очистить следы от дезодоранта, приготовьте эти смеси!

1. Перекись водорода (4 ст. л.) + пищевая сода (2 ст. л.) + средство для мытья посуды (1 ст. л.)

Такой микс поможет удалить даже самые трудновыводимые пятна, заодно устранив неприятные запахи.

2. Перекись водорода + разрыхлитель + средство для мытья посуды

Эта простая в приготовлении смесь борется со следами от дезодоранта не хуже предыдущей. Для большей эффективности данное средство можно нанести на одежду и оставить на пару часов перед стиркой в машинке.

Обращаем ваше внимание, что, пытаясь удалить пятна с одежды, не стоит усиленно тереть ее тряпками, жесткими щетками или пытаться вывести следы с помощью утюга. Это может повредить вещь еще больше.

Лучше всего с пятнами от дезодоранта борются кислые продукты, такие как лимон, сок которого растворяет компоненты антиперспиранта и упрощает процесс удаления пятна.