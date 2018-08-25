Семь мифов об уходе за собой, которые могут вам навредить

Сегодня мы развенчаем семь распространенных мифов об уходе за кожей, в которые давно пора перестать верить, пишет Fabiosa.ru.

1. Любые спиртосодержащие средства высушивают кожу

Сам по себе спирт, конечно, сушит, однако у спиртовых компонентов косметических средств есть множество преимуществ и областей применения. Алкоголь может выступать в роли эмульгатора, растворителя и даже антиоксиданта. К примеру, стеариловый спирт, который часто используется в косметологической индустрии, оказывает на кожу смягчающий и увлажняющий эффект.

2. Возрастная пигментация неизбежна

Помимо возраста, на появление пигментных пятен оказывает влияние масса факторов. К ним можно отнести воздействие ультрафиолетового излучения, генетику, гормональные сбои. Так называемой возрастной пигментации вполне можно избежать, для этого советуем вам пользоваться средствами с высоким SPF и специальными средствами для зрелой кожи.

3. Тональный крем и основу нужно пробовать на запястье

Только в том случае, если вы отличаетесь крайне бледным цветом лица, ведь кожа на запястье, как правило, значительно светлее. Пробовать тональные средства следует на линии челюсти.

4. Лучше дать коже возможность ночью дышать и не использовать ночной крем

Наш организм устроен таким образом, что все восстановительные процессы происходят ночью, и кожа — не исключение. Очистив лицо от скоплений грязи и макияжа, смело наносите увлажняющий или питательный крем. Он не будет препятствовать естественному дыханию кожи и не засорит поры.

5. Тоники для лица — пустая трата денег

В Интернете сегодня можно найти множество утверждений, что тоник — совершенно бесполезный продукт. Однако это средство помогает восстановить кислотный баланс кожи после ее очищения. Неважно, использовалась для этого пенка, мыло, лосьон или обычная вода.

6. Сон на шелковой наволочке предотвращает морщины

Образованию морщин способствует фотостарение, связанное с воздействием УФ-лучей. Наволочки из шелка и любой другой гладкой ткани малоэффективны в качестве метода профилактики, ведь за ночь человек много раз меняет положение тела, а треть ночного отдыха проводит на спине. За это время морщины просто не успевают сформироваться.

7. Консерванты, входящие в состав косметических средств по уходу, вредны для кожи