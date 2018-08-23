«Это мальчик!» Женщине сказали, что у нее родился сын — первый за 50 лет в ее роду

Если вы решите подождать до дня рождения малыша, чтобы узнать его пол, то, скорее всего, будете в восторге в любом случае. Поэтому вы сможете понять реакцию этой матери после рождения сына: особенно учитывая тот факт, что он стал первым мальчиком, родившимся в ее семье за полвека.
К счастью для интернет-пользователей, фотографу удалось запечатлеть момент, когда 29-летняя Дара Крауч узнала, каким был пол ее новорожденного ребенка.
Комментируя свою непосредственную реакцию, в интервью журналистам ABC она сказала, что решила заранее не узнавать пол ребенка, так как была уверена, что это будет девочка, пишет Fabiosa.ru.
Фотограф Нили Кер-Фокс была приглашена запечатлеть драгоценные моменты во время родов. Но она никак не ожидала, что станет свидетелем столь грандиозного события, как появление исторического малыша.
«Последний раз мальчик рождался в моем роду 50 лет назад», - сказала мать.
Кер-Фокс сказала, что все тоже считали, что в тот день родится девочка. Поэтому появление мальчика стало просто невероятным сюрпризом.
«Мы все видели этот очень захватывающий момент и начали плакать, когда услышали, что это мальчик», - добавила она.
Маленький Лайм Крауч весил 3,6 кг при рождении. Семья была счастлива встретить свое пополнение.