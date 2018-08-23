Мужчины и женщины считают изменой разные вещи

Новое исследование, проведенное австралийским сайтом знакомств, показало, что супружеские измены вовсе не ограничиваются сексуальными контактами с посторонними людьми. На деле, более половины австралийских мужчин и женщин в качестве объяснения слова измена назвали эмоциональную привязанность своей половины к другому человеку, как наивысшую форму неверности. При этом у мужчин и женщин оказались свои собственные специфические взгляды на то, что вообще стоит считать супружеской изменой, пишет Medikforum.ru.

Чуть больше 40% респондентов считают, что отправка фотографий в обнаженном виде кому-либо еще, кроме своего партнера, уже является формой измены. Приблизительно такое же количество считают изменой посылку разного рода скользких текстовых сообщений эротического содержания. Хотя сохранение нормальных отношений с бывшим партнером никак не назовешь изменой, большое значение имеет их интенсивность. Если ваш супруг или партнер слишком часто и помногу общается со своей бывшей, то это может считаться одной из форм измены. По крайней мере, для каждого третьего участника опроса. Также каждый третий считает изменой размещения анкеты на сайте знакомств, если человек уже состоит в устойчивых отношениях.