Открытые отношения позволили мужчине переспать с 300 женщинами! А вы разрешили бы так своему парню?

Именно тогда являющийся профессиональным танцором житель Северного Лондона Давид предложил своей подружке перейти на открытые отношения или расстаться. Лаура не хотела терять парня, который ей очень нравился, поэтому она дала добро. После этого оба партнера начали посещать разного рода свингерские вечеринки и даже экспериментировать с групповым сексом. Это не удовлетворяло Давида, он чувствовал, что ему нужно бывать с другими женщинами наедине, пишет Medikforum.ru.

«Я был с Лаурой шесть лет, и когда начал смотреть в сторону других женщин, то подвергался сильному искушению завести роман на стороне, хотя этого не делал, - рассказывает Давид. - Это начало разъедать меня изнутри, но я честный человек, и обо всeм рассказал своей девушке. Для нас это было тяжело, но мы как будто сбросили тяжелый груз с плеч. Мне было скучно, я должен был обязательно сделать жизнь более интересной. Групповой секс нас не слишком устраивал, и мы решили вести отдельно друг от друга интимную жизнь».