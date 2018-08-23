Открытые отношения позволили мужчине переспать с 300 женщинами! А вы разрешили бы так своему парню?

30-летний Давид Герреро спросил свою 29-летнюю подругу Лауру Ноа о том, могут ли они поддерживать так называемые открытые отношения. Это произошло через шесть лет после того, как молодые люди начали встречаться.
Именно тогда являющийся профессиональным танцором житель Северного Лондона Давид предложил своей подружке перейти на открытые отношения или расстаться. Лаура не хотела терять парня, который ей очень нравился, поэтому она дала добро. После этого оба партнера начали посещать разного рода свингерские вечеринки и даже экспериментировать с групповым сексом. Это не удовлетворяло Давида, он чувствовал, что ему нужно бывать с другими женщинами наедине, пишет Medikforum.ru.
«Я был с Лаурой шесть лет, и когда начал смотреть в сторону других женщин, то подвергался сильному искушению завести роман на стороне, хотя этого не делал, - рассказывает Давид. - Это начало разъедать меня изнутри, но я честный человек, и обо всeм рассказал своей девушке. Для нас это было тяжело, но мы как будто сбросили тяжелый груз с плеч. Мне было скучно, я должен был обязательно сделать жизнь более интересной. Групповой секс нас не слишком устраивал, и мы решили вести отдельно друг от друга интимную жизнь».
Давид подсчитал, что с момента начала подобных отношений он переспал более чем 300 женщинами, каждую неделю встречаюсь с двумя-тремя новыми партнерами. Лаура чувствовала ревность, она иногда кричала и плакала, а потом устраивала скандалы. Однако впоследствии девушка согласилась с тем, что ей нужно быть «современной», а кроме того, измены партнера давали ей возможность и самой экспериментировать с другими мужчинами. Теперь Дэвид и Лаура уверены, что их отношения стали прочными, как никогда.