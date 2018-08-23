Как мы с мужем планируем секс: реальная история

«Нет», – честно ответила я. В эту ночь мне снились странные сны про то, как муж спонтанно воспламеняется, летая на дельтаплане над Марсом. Полагаю, он не это имел ввиду, пишет Mamsila.ru.

На самом деле он хорошо знает, что мы не были спонтанными с августа 2012 года, когда я забеременела. Поэтому теперь мы планируем нашу спонтанность. Планируем секс.

Рождение ребенка принесло много новых изменений. Я приобрела удивительные новые навыки: доедать остатки детского питания, спать в любом месте и писать стоя (это экономит время). Эти таланты сослужили хорошую службу, но главный – это составлять расписание. Наш календарь хранит все события нашей жизни, включая личное время с мужем. И я должна признать, если бы не планировали, то этого бы так никогда и не случалось.

Когда мы пытались дождаться, пока наш ребенок уснет, я засыпала тоже. Но главная причина отсутствия импульсивности в том, что нас застукали.

Однажды утром мы с мужем были наверху, наслаждаясь быстрым, незапланированным «моментом», когда услышали, как детский голосок спросил: «Что вы делаете с моим папой?»

Наш малыш, словно волшебник, ускользнул от видеомонитора, сбежал от своей игры и поднялся наверх, в нашу спальню.

Я знаю, что не смогу снова пройти через этот стресс – и, вероятно, оплачивать счета за терапию для моего сына – так что теперь мы планируем!

Очевидно, что мы с мужем вступили в очень ответственную и запланированную фазу нашего брака, но некоторая доля романтики улетает в окно, когда вы планируете свой роман. Мы прошли долгий путь от тех дней, когда мы могли бы сделать паузу и улизнуть, чтобы заблудиться друг в друге. Есть определенные подводные камни в планировании, и я не хочу, чтобы мы жертвовали нашей романтической связью ради физической.

Я знаю, когда няня возьмет нашего сына на долгую прогулку, мне не придется отвлекаться. Я могу быть в полном распоряжении мужа. Такие моменты нам очень помогают. Я обнаружила больше свободы в этом методе, чем пытаться прокрасться по дому и беспокоиться о том, что меня поймают.

Планирование также гарантирует, что мы всегда найдем время друг для друга. В противном случае время бежит, и часть «нас» проскальзывает сквозь трещины. Я бы предпочла убедиться, что мы поддерживаем нашу связь как можно лучше, а не кое-как. Я не хочу, чтобы мы потеряли связь.