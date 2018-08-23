От игр на свежем воздухе зависит будущее ребенка

Ведущие эксперты в области детского здоровья США полагают, что педиатры должны прописывать детям игры на свежем воздухе. В только что опубликованном отчете под названием «Сила игр» Американской академии педиатрии говорится о существовании четких доказательств того, что игры на улице критически важны для детского развития. При этом неважно, играют ли дети со своими ровесниками или с родителями. Авторы отчета подчеркивают, что подобная рекомендация крайне нужна, потому что сегодня дети проводят почти все свое время в помещениях, чем они сильно отличаются от ровесников три десятка лет назад, пишет Medikforum.ru.

По сравнению с детьми из 1980-х, современные малыши моложе 11 лет имеют значительно меньше свободного времени вообще - всего 12 часов в неделю, и 30% школьников не выходят из дома в эти часы. Эксперты говорят о важности баланса между обучением в форме игры и более традиционным обучением в школе. Некоторые люди всерьез считают, что детские игры это пустая трата времени. На самом деле, речь идет о ключевом аспекте детского развития, который повлияет на всю оставшуюся жизнь человека.