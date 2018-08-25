Как и почему вы должны стирать белье с алюминиевой фольгой

Сегодня мы хотим представить вам новый метод стирки белья: с шариками из алюминиевой фольги, пишет Manturiera.
Алюминиевая фольга усиливает детергентное действие и обладает антистатическим эффектом, пишет
Что делать?
1. Возьмите кусок алюминиевой фольги и скатайте ее в небольшие шарики.
2. Вы можете сделать 2-3 шарика за раз: их хватит на шесть месяцев.
3. Поместите алюминиевые шарики в барабан стиральной машины на белье, которое вы собираетесь стирать. Затем включите машинку, как обычно.
Вы заметите, что белье меньше электризуется и на нем больше не будет пятен от моющих средств. Попробуйте этот метод! Вы не пожалеете!
Мы также не рекомендуем закрывать дверь стиральной машины после ее использования. Таким образом, влага в барабане будет способствовать развитию грибка.