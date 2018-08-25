Как и почему вы должны стирать белье с алюминиевой фольгой

Алюминиевая фольга усиливает детергентное действие и обладает антистатическим эффектом, пишет

Что делать?

1. Возьмите кусок алюминиевой фольги и скатайте ее в небольшие шарики.

2. Вы можете сделать 2-3 шарика за раз: их хватит на шесть месяцев.

3. Поместите алюминиевые шарики в барабан стиральной машины на белье, которое вы собираетесь стирать. Затем включите машинку, как обычно.

Вы заметите, что белье меньше электризуется и на нем больше не будет пятен от моющих средств. Попробуйте этот метод! Вы не пожалеете!