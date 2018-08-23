Одиннадцать страхов мужчины, когда он начинает серьезные отношения

1. Он боится, что, если он будет с тобой уязвимым, это причинит ему боль.

Он боится боли. И он знает, что, влюбляясь, ему придется стать уязвимым перед женщиной, но он не уверен, что готов к этому. Он не хочет давать кому-то власть над ним, пишет Soulpost.ru.

2. Он боится, что ты изменишься после того, как вы станете парой (или мужем и женой).

Да, сейчас может все хорошо. Ты можешь быть девушкой его мечты, но что если ты превратишься в ту, с которой он не захочет быть? И что если к тому моменту вы уже будете связаны узами брака?

3. Он боится, что должен всегда говорить тебе, о чем думает.

Он не всегда думает о том, чем стоит делиться с остальным миром. Но ты же все равно не перестанешь спрашивать его об этом, правда? Да, ты будешь ожидать, что он будет рассказывать тебе все — а он не уверен, что готов.

4. Он боится узнать, что ты только используешь его для чего-то.

Он не хочет позволить себе влюбиться, если твои чувства не настоящие. Он не хочет привязываться к тебе, если тебе нужно от него только что-то одно.

5. Он боится, что ты эмоционально манипулируешь им.

Он не хочет, чтобы ты его шантажировала или манипулировала. А он знает, что чувства и эмоции могут помешать ему принимать правильные решения. Он знает, что если будет эмоциональным с тобой, то даст тебе возможность манипулировать им.

6. Он боится, что однажды ты уйдешь.

Потеря пугает всех людей. Он боится сблизиться с тобой, влюбиться в тебе, а потом однажды проснуться и понять, что тебя больше нет рядом. Он не хочет переживать это.

7. Он боится быть хуже твоих бывших.

Он не хочет, чтобы ты сравнивала его со своими бывшими. Он не хочет активизировать свои комплексы. Он боится не соответствовать каким-то твоим стандартам. Он не хочет разочаровать тебя.

8. Он боится однажды проснуться и осознать, что больше не любит тебя.

Его чувства тоже могут измениться. И он боится, что однажды проснется и поймет, что больше не любит тебя. Как он расстанется с тобой? Как это делать?

9. Он боится, что развод разрушит его жизнь.

Он знает, что большинство браков заканчиваются разводом. И еще он знает, что развод может испортить всю жизнь человека: на эмоциональном или финансовом уровне.

10. Он боится быть не достаточно финансово обеспеченным для тебя.

Может ты привыкла к немного другому уровню жизни, и он боится, что не сможет удовлетворить все твои потребности.

11. Он боится стать отцом раньше, чем будет готов к этому.