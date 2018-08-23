Как остановиться и перестать переедать?

Переедание — это проблема?

Общество осуждает курение, алкоголь и наркотики, но отводит глаза от переедания. Когда человек ест бутерброд, фастфуд или шоколад, вряд ли кто-нибудь скажет ему: эй, у вас есть серьезная проблема, обратитесь к специалисту за помощью, вы страдаете зависимостью. Здесь также существует опасность - пища стала социально признанным наркотиком. Психотерапевт Майк Довс, специализирующийся на исследованиях зависимости, предупреждает, что пища вызывает нездоровую зависимость, пишет Medikforum.ru.

В 2010 году ученые из Научно-исследовательского института Скриппса решили изучить связь гормонов и пищевых привычек, они экспериментировали с крысами - их кормили продуктами из супермаркетов с с высокой калорийностью. Одной группе грызунов был обеспечен доступ к пище в течение четырех часов в день, а другой - круглосуточно. Эксперимент показал, что вес крыс в первой группе оставался в пределах нормы. Крысы из второй группы быстро стали страдать ожирением и стали зависимыми от пищи.

Пример грызунов доказывает - проблема переедания не объясняется слабой волей и эмоциональными проблемами, это более серьезный вопрос, который требует более серьезного решения. Крысы не страдают от детского травматизма и невыполненных желаний, но ведут себя как люди, которые склонны переедать, хотя у них нет «моральных поводов». Чрезмерное потребление сахара и жирных продуктов изменили химические процессы в мозге крысы - так же, как их меняют наркотики, например, кокаин или героин. Многие центры в головном мозге были перегружены. У животных была физическая потребность есть все больше и больше таких продуктов, чтобы сделать жизнь нормальной. Неограниченный доступ к высококалорийным продуктам делал крыс наркоманами, зависимыми от еды.

Жирные продукты и допамин

Когда катаемся по склонам Америки, играем в азартные игры или выходим на первое свидание, дофамин нейротрансмиттера появляется в мозге, что приносит чувство удовлетворения и удовольствия и мы чувствуем себя хорошо. Когда вы ничего такого не делаете, уровень допамина падает.

В нормальном состоянии мы получаем более-менее достаточные дозы дофамина, которые дают возможность нам чувствовать себя хорошо и нормально жить, не впадая в депрессию или какое-либо подавленное состояние. Но, что происходит, когда мы едим жирную пищу? Мы «стимулируем» высвобождение этого гормона, употребляя жирную пищу, и в организме в этот момент все меняется. Нейроны, участвующие в синтезе допамина, получают сильную нагрузку. Они прекращают производство допамина в достаточных количествах «просто так» и теперь они делают это только, если их стимулировать. В конце концов, нам становится нужен стимул извне. Это создает зависимость. Настоящую зависимость.