Как остановиться и перестать переедать?

Любой, кто пытался следовать диете, знаком с порочным кругом: голодание, срыв, переедание, чувство вины и новый пост. Мы ограничиваем себя, но в конечном итоге вес только больше. Почему так трудно ограничивать себя в еде? МедикФорум решил найти ответ на этот вопрос.
Переедание — это проблема?
Общество осуждает курение, алкоголь и наркотики, но отводит глаза от переедания. Когда человек ест бутерброд, фастфуд или шоколад, вряд ли кто-нибудь скажет ему: эй, у вас есть серьезная проблема, обратитесь к специалисту за помощью, вы страдаете зависимостью. Здесь также существует опасность - пища стала социально признанным наркотиком. Психотерапевт Майк Довс, специализирующийся на исследованиях зависимости, предупреждает, что пища вызывает нездоровую зависимость, пишет Medikforum.ru.
В 2010 году ученые из Научно-исследовательского института Скриппса решили изучить связь гормонов и пищевых привычек, они экспериментировали с крысами - их кормили продуктами из супермаркетов с с высокой калорийностью. Одной группе грызунов был обеспечен доступ к пище в течение четырех часов в день, а другой - круглосуточно. Эксперимент показал, что вес крыс в первой группе оставался в пределах нормы. Крысы из второй группы быстро стали страдать ожирением и стали зависимыми от пищи.
Пример грызунов доказывает - проблема переедания не объясняется слабой волей и эмоциональными проблемами, это более серьезный вопрос, который требует более серьезного решения. Крысы не страдают от детского травматизма и невыполненных желаний, но ведут себя как люди, которые склонны переедать, хотя у них нет «моральных поводов». Чрезмерное потребление сахара и жирных продуктов изменили химические процессы в мозге крысы - так же, как их меняют наркотики, например, кокаин или героин. Многие центры в головном мозге были перегружены. У животных была физическая потребность есть все больше и больше таких продуктов, чтобы сделать жизнь нормальной. Неограниченный доступ к высококалорийным продуктам делал крыс наркоманами, зависимыми от еды.
Жирные продукты и допамин
Когда катаемся по склонам Америки, играем в азартные игры или выходим на первое свидание, дофамин нейротрансмиттера появляется в мозге, что приносит чувство удовлетворения и удовольствия и мы чувствуем себя хорошо. Когда вы ничего такого не делаете, уровень допамина падает.
В нормальном состоянии мы получаем более-менее достаточные дозы дофамина, которые дают возможность нам чувствовать себя хорошо и нормально жить, не впадая в депрессию или какое-либо подавленное состояние. Но, что происходит, когда мы едим жирную пищу? Мы «стимулируем» высвобождение этого гормона, употребляя жирную пищу, и в организме в этот момент все меняется. Нейроны, участвующие в синтезе допамина, получают сильную нагрузку. Они прекращают производство допамина в достаточных количествах «просто так» и теперь они делают это только, если их стимулировать. В конце концов, нам становится нужен стимул извне. Это создает зависимость. Настоящую зависимость.
Когда мы пытаемся перейти на здоровую диету, мы отказываемся от этих стимулов, что влияет на наш организм и уровни допамина быстро падают. Мы чувствуем, что у нас недостаточно энергии, мы грустим и становимся медлительными. Могут появиться симптомы реального психического расстройства: бессонница, проблемы с памятью, нарушения концентрации внимания и общий дискомфорт.
Сладости и серотонин
Что еще происходит с организмом, когда вы едите жирную пищу, а потом перестаете ее есть? В организме существует еще одни нейротрансмиттер, который может быть связан с проблемами питания, - это серотонин. Высокий уровень серотонина делает позволяет чувствовать спокойствие, верить во все лучшее и верить в себя. Если уровень этого гормона опускается, то мы начинаем чувствовать дискомфорт и у нас падает самооценка.
В 2008 году исследователи Принстонского университета исследовали наркотическую зависимость крыс от сахара. У крыс была такая же реакция на сахар, как у людей — чрезмерная тяга к сладкому, растущее желание его потреблять и переживания по поводу его отсутствия. Ученые отметили, что у людей, чья жизнь полна стрессов, могут быть низкие уровни серотонина, что делает их несчастными и подавленными.
При этом, ситуация меняется, когда в организм поступает сахар. Временное повышение уровня серотонина помогает пищевым продуктам: макароны, хлеб и сахаросодержащие продукты - печенье, пирожные. Как и в случае с дофамином, увеличение уровня серотонина связано с тем, что сначала нам хорошо, а потом — хочется еще.
Восстановление режима питания
Увлечение жирным и сладким нарушает процесс естественного развития серотонина и дофамина в организме. Это нездоровая диета. Как же вернуться к более здоровому питанию? Отказ от использования вредных продуктов в рационе значит, что нужно придерживаться болезненного воздержания, которое будет продолжаться несколько недель. Необходимо побороть себя для восстановления естественных химических процессов вместо того, что происходит в организме после неправильного питания. Когда химические процессы возвращаются к норме, тяга к сладким и жирным продуктам исчезает, и без них можно чувствовать себя хорошо. Вы начинаете получать необходимые для выработки гормонов стимулы из других источников.
Чтобы процесс адаптации проходил проще, можно добавить невредные продукты, которые стимулируют производство натурального серотонина или дофамина. В производстве серотонина участвуют не только сладости и фаст-фуд, вам помогут обезжиренные молочные продукты, коричневый рис, макароны из цельной пшеницы, гречиха, яблоки и апельсины. Продукция допамина ускоряется такими продуктами, как яйца, хлыст, постная говядина, бобы, орехи и баклажаны.
Тоже самое стимулирует и серотонин — любимое хобби и правильные продукты.
Контролируйте использование продуктов, вызывающих зависимость. Вам не нужно забывать о гамбургерах, картофеле-фри и сырной пасте навсегда. Но очень важно ограничить их потребление и контролировать размер порции. Со временем тяга к этим продуктам пройдет и их можно будет есть в небольших количествах.