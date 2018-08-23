В чем пойти на работу, чтобы тебя повысили — идеи для полных и худых

Для ленивых

Если по утрам ты лежишь в кровати до последнего, а на завтрак предпочитаешь что-нибудь из продуктов быстрого приготовления, чтобы не терять время, то нам есть чем тебя обрадовать — брючный костюм был придуман специально для тебя, ведь это уже готовый и продуманный комплект, тебе остается лишь надеть под жакет футболку или рубашку. Особо модные и смелые девушки могут присмотреться к тенденции «костюм на голое тело». А что? И топ подбирать не нужно и все прикрыто, пишет Lady.mail.ru.

Для консервативных

Классическое сочетание юбки с жакетом — самое беспроигрышное и женственное в деловом гардеробе. Советуем один раз потратиться на подобный комплект, ведь ты сможешь надевать его на любое мероприятие — от собрания с коллегами до деловой вечеринки (со все теми же коллегами).

Для ультрамодных

Существует стереотип, что офисное платье — это платье-футляр синего-черного-серого или еще какого-нибудь скучного цвета, которое непременно нужно носить с брошкой-цветком или старомодным шейным платком. Со всей ответственностью заявляем: это все в прошлом. Сегодня стилисты рекомендуют обратить внимание на модели в ретростиле, так что пусть бабушкин альбом с фотографиями станет твоей настольной книгой. Смотри и вдохновляйся!

Для plus-size

Девушкам plus-size также не стоит накладывать вето на сочетание «брюки-жакет». Во-первых, удлиненный жакет безумно стройнит, а во-вторых, эту комбинацию легко приручить блузками и топами разных цветов — и каждый день выглядеть по-новому. Вердикт: надо брать.

Для женственных