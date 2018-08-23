Все, что нужно знать о сексе после родов

С точки зрения гинекологии не существует определенных сроков, оптимальных для возобновления половой жизни. Если есть желание, секс возможен хоть сразу после родов, пишет Deti.mail.ru.

Однако есть два важных нюанса. Во-первых, послеродовые выделения (лохии) увеличивают риск инфицирования матки и маточных труб. Они могут продолжаться вплоть до 6-8 недель. Это, конечно, не повод для воздержания: просто используйте презерватив.

Во-вторых, вам не должно быть больно во время секса. Тем не менее, первые половые акты могут сопровождаться болезненными ощущениями. Ваша репродуктивная система будет приходить в норму в течение 4-8 недель, а ведь могли еще остаться микротравмы, разрывы, швы.

Так что секс на первых порах не должен быть интенсивным, а вашему партнеру следует быть медленным и осторожным. Многие врачи рекомендуют частичное введение полового члена во влагалище во время первых половых актов после родов.

Секс помогает выявлять осложнения

Специальное медицинское разрешение на секс после родов получать не нужно. Стоит посетить гинеколога через 6-10 недель, а при наличии жалоб – в любое время.

Врачи советуют начинать половую жизнь в любое время еще и потому, что появление очень сильной боли может быть сигналом какой-то проблемы – послеродового осложнения. Чем больше времени проходит после родов, тем меньше боли вы должны испытывать.

Когда «можно» после кесарева

На формирование полноценных рубцов после кесарева сечения или разрывов и разрезов промежности при ЕР уходит минимум шесть месяцев. Все это время секс может сопровождаться дискомфортом. Начало половой жизни в таких случаях лучше отложить на несколько недель.

Если разрывов и швов на промежности нет, то секс сам по себе не должен приносить дискомфорт. Однако после родов и часто при грудном вскармливании могут наблюдаться болезненные сокращения матки. В большинстве случаев это норма. Если оно и проявляется, то обычно проходит в первые два месяца.

Будет ли там «как раньше»

На самом деле, мышцы и связки после родов вовсе не слабые. Наоборот, их сократительная способность стала гораздо выше.

Просто в крови и тканях во время беременности повышается уровень релаксина – гормона, «размягчающего» связки, делающего их более растяжимыми. Он вернется к своим дородовым значениям через 2-3 месяца (но иногда процесс может затянуться до 8-10 недель).

Помочь организму восстановиться можно с помощью спорта. В первые недели нагружайте только верхнюю часть тела, а через 4-6 недель можно начать упражнения с «участием» живота, малого таза и бедер.

Упражнения Кегеля – не панацея

Я считаю, что вокруг упражнений Кегеля очень много спекуляций. Доктор Арнольд Кегель, уролог по специальности, перевернулся бы в гробу, если бы узнал, как исказили его рекомендации и упражнения.