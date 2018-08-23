Избаловать невозможно: нужно ли «воспитывать» ребенка в первый год его жизни

Не воюйте с трехмесячным ребенком

Новорожденному в этом мире очень непросто, потому что у него нет никакого жизненного опыта, на который можно опереться. Столкнувшись с трудностями, он плачет. Он пока не может ничего делать для себя сам, и единственная его надежда заключается в том, что рядом окажутся взрослые люди, которые о нем позаботятся.

Представьте себя на его месте. Вы бы в такой ситуации хотели, чтобы рядом были заботливые люди, которые стараются угадать каждое ваше желание, и это гуманно и логично. Воевать с трехмесячным ребенком, придумывать, что он капризничает и требует внимания, неправильно, пишет Deti.mail.ru.

В этом возрасте невозможно избаловать ребенка, у него пока не развиты те участки мозга, которыми он подумает: «Ага, я покричал, и они прибежали». Он еще ничего не умеет делать намеренно. Если он плачет, ему плохо. Любовь и забота – это и есть воспитание в таком возрасте.

Плач – нормальное состояние для младенца

Иногда мы не понимаем, что происходит. Это самые тяжелые моменты в жизни родителей. Ребенок кричит, а вы еще не настолько его чувствуете, чтобы угадывать. Что тут можно сделать? То же, что и для любого близкого человека, когда ему плохо, – побыть рядом.

Не ставьте себе целью сделать так, чтобы младенец замолчал. Не пугайтесь и не вините себя, если не можете прекратить плач ребенка. Плач – его нормальное состояние. Расслабьтесь и доверьтесь своим родительским чувствам. Будьте рядом, погладьте, поговорите с ним ласково, спойте песенку. Это и есть воспитание в этом возрасте.

Главное показать ребенку, что он не один, что вы ему поможете. Когда ему будет 15 лет, важно, чтобы он знал: к родителям можно прийти, если тебе плохо, они постараются понять и помочь. Это понимание закладывается у детей в возрасте до года.

«Свой» среди «чужих»: кризис первого года жизни

Кризис первого года жизни связан с тем, как дети реагируют на чужих людей. Как и любой кризис, этот проходит остро, резко и настораживает родителей.

Типичный сценарий – месяца в четыре ребенок достаточно легко идет на руки к любому человеку, который ему улыбается, и радостно сидит у него на руках. Однако у любого ребенка в определенный момент происходит разделение на «своих» и «чужих», круг привязанности смыкается. Обычно это происходит к девяти месяцам.

Это нормальное явление и связанно оно с тем, что совсем скоро ребенок обретет способность самостоятельно передвигаться. Когда дети начнут ползать, а потом ходить, очень важно, чтобы они отличали «своих» от «чужих».