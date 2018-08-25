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Как заморозить белые грибы на зиму

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Грибы. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Как заморозить белый гриб на зиму? Этим вопросом все чаще задаются хозяйки, ведь уже начинается грибной сезон, а это значит, пришло время делать запасы. Тогда и вкусный суп можно сварить, и рагу приготовить – вариантов блюд будет достаточно, чтобы удовлетворить в себе гурмана.

Кроме того, белые грибы замороженные – это кладезь витаминов и микроэлементов, от которых не стоит отказываться в зимний период! Ведь именно в холодную пору года наш организм нуждается в сытной и полезной подпитке, пишет Lady.tochka.net.

Как заморозить белый гриб в сыром виде

    Подготовь белые грибы к заморозке: очисти их и устрани землю с ножки.

    Если нужно, вымой грибы и хорошо их просуши, это обязательно, иначе они слипнутся и потеряют аромат.

    Нарежь небольшими кусочками, раздели на порции и положи в пакетики.

    Морозилку подготовь к заморозке и положи в нее белые грибы.

Замороженные белые грибы: как готовить в вареном виде

    Подготовь грибы к заморозке так же, как и в предыдущем варианте: почисти, помой, порежь.

    Воду доведи до кипения, брось в нее белые грибы и отвари их около 5 минут.

    Откинь грибы на дуршлаг и подожди, пока они полностью остынут.

    Разложи все по порциям – из них идеально получится суп из белых замороженных грибов!

    Очень важный нюанс: не храни белые грибы замороженные рядом с мясом или рыбой – они впитывают запах.

Перед тем как варить замороженные белые грибы, их следует поэтапно разморозить: сначала из морозилки переложить в холодильник, а затем размораживать при комнатной температуре. Тогда они не потеряют своего аромата и будут совсем как свежие.

Приятного аппетита!

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