Как заморозить белые грибы на зиму

Как заморозить белый гриб на зиму? Этим вопросом все чаще задаются хозяйки, ведь уже начинается грибной сезон, а это значит, пришло время делать запасы. Тогда и вкусный суп можно сварить, и рагу приготовить – вариантов блюд будет достаточно, чтобы удовлетворить в себе гурмана.
Кроме того, белые грибы замороженные – это кладезь витаминов и микроэлементов, от которых не стоит отказываться в зимний период! Ведь именно в холодную пору года наш организм нуждается в сытной и полезной подпитке, пишет Lady.tochka.net.
Как заморозить белый гриб в сыром виде
Подготовь белые грибы к заморозке: очисти их и устрани землю с ножки.
Если нужно, вымой грибы и хорошо их просуши, это обязательно, иначе они слипнутся и потеряют аромат.
Нарежь небольшими кусочками, раздели на порции и положи в пакетики.
Морозилку подготовь к заморозке и положи в нее белые грибы.
Замороженные белые грибы: как готовить в вареном виде
Подготовь грибы к заморозке так же, как и в предыдущем варианте: почисти, помой, порежь.
Воду доведи до кипения, брось в нее белые грибы и отвари их около 5 минут.
Откинь грибы на дуршлаг и подожди, пока они полностью остынут.
Разложи все по порциям – из них идеально получится суп из белых замороженных грибов!
Очень важный нюанс: не храни белые грибы замороженные рядом с мясом или рыбой – они впитывают запах.
Перед тем как варить замороженные белые грибы, их следует поэтапно разморозить: сначала из морозилки переложить в холодильник, а затем размораживать при комнатной температуре. Тогда они не потеряют своего аромата и будут совсем как свежие.
Приятного аппетита!