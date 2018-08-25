Как заморозить белые грибы на зиму

Кроме того, белые грибы замороженные – это кладезь витаминов и микроэлементов, от которых не стоит отказываться в зимний период! Ведь именно в холодную пору года наш организм нуждается в сытной и полезной подпитке, пишет Lady.tochka.net.

Как заморозить белый гриб в сыром виде

Подготовь белые грибы к заморозке: очисти их и устрани землю с ножки.

Если нужно, вымой грибы и хорошо их просуши, это обязательно, иначе они слипнутся и потеряют аромат.

Нарежь небольшими кусочками, раздели на порции и положи в пакетики.

Морозилку подготовь к заморозке и положи в нее белые грибы.

Замороженные белые грибы: как готовить в вареном виде

Подготовь грибы к заморозке так же, как и в предыдущем варианте: почисти, помой, порежь.

Воду доведи до кипения, брось в нее белые грибы и отвари их около 5 минут.

Откинь грибы на дуршлаг и подожди, пока они полностью остынут.

Разложи все по порциям – из них идеально получится суп из белых замороженных грибов!

Очень важный нюанс: не храни белые грибы замороженные рядом с мясом или рыбой – они впитывают запах.

Перед тем как варить замороженные белые грибы, их следует поэтапно разморозить: сначала из морозилки переложить в холодильник, а затем размораживать при комнатной температуре. Тогда они не потеряют своего аромата и будут совсем как свежие.