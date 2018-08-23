Не уходи: как сохранить загар надолго

Загар — это защитная реакция нашего организма на влияние солнечных лучей. Поэтому, когда мы приезжаем с отпуска, она хочет быстро избавиться от клеток, которые наполнены меланином. Это происходит в форме шелушения. Бывало такое?

Мы расскажем, что делать и как сохранить загар до зимы, пишет Хочу.

1. Мягкий пилинг

Отшелушивающие средства (скраб, гоммаж и другие пилинги) помогают очистить кожу и вывести токсины. Если вы намерены продлить ваш летний загар, то придется на время заменить жесткое средство с кислотами на более мягкое. Используйте продукт не более одного раза в неделю.

2. Добавьте в рацион витамины

Летом наш рацион должен включать свежие овощи и фрукты. Проводите special week: выпивайте стакан морковного сока (содержит много бета-каротина) в день на протяжении недели. Ведь все продукты оранжевого и желтого цвета — ваши летние помощники на пути к ровному бронзовому загару. О всех других мы рассказали ранее.

3. Увлажняйте кожу

Кожа всегда должна быть увлажненной. Загар, как и парфюм, не любит сухой кожи. Используйте масла и питательные кремы для тела. Обратите внимание на состав ваших бьюти-средств. Они не должны содержать SLS/SLeS (сушат кожу).

4. Используйте масла для загара

Используйте специальные средства, которые будут питать, увлажнять и придавать коже сияние. 3D-эффект будет не только красиво смотреться, но и усиливать загар. После того, как пройдет основной процесс отшелушевания — примените автозагар.