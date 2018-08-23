Забытый способ увеличения губ снова обрел популярность

Пластический хирург из Нью-Йорка Дара Лиотта рассказала о внезапно вспыхнувшем спросе на операцию по подтяжке губ, которая пришла на смену популярным в последнее время филлерам - наполнителям для локальных инъекций, которые используются в контурной пластике, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
Обычно эта процедура проводится вместе с общей подтяжкой лица, за которой обращаются женщины, желающие избавиться от морщин. Однако из-за повышенного интереса к увеличению губ ее выделили в отдельную услугу. пишет Rus.tvnet.lv.
По словам Лиотты,
нужный результат достигается путем удаления небольшого участка кожи под носом. Таким образом, расстояние от нижней части носа до верхней губы уменьшается, она приподнимается и выглядит полнее.
Весь процесс занимает меньше часа и проводится под общей анестезией.
Стоимость операции - от трех до семи тысяч долларов.
Напомним, не так давно сестра Ким Кардашян и участница американского шоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер шокировала своих фанатов заявлением о том, что она удалила все филлеры из губ. Девушка призналась, что приняла это решение после того, как под одной из опубликованных фото ей написали, что она "выглядит как старая Кайли".