Забытый способ увеличения губ снова обрел популярность

Обычно эта процедура проводится вместе с общей подтяжкой лица, за которой обращаются женщины, желающие избавиться от морщин. Однако из-за повышенного интереса к увеличению губ ее выделили в отдельную услугу. пишет Rus.tvnet.lv .

Напомним, не так давно сестра Ким Кардашян и участница американского шоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер шокировала своих фанатов заявлением о том, что она удалила все филлеры из губ. Девушка призналась, что приняла это решение после того, как под одной из опубликованных фото ей написали, что она "выглядит как старая Кайли".