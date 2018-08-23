Кому категорически противопоказано худеть?

Что происходит с организмом во время похудения?

Процесс похудения всегда непрост, но по силам любому, если того захотеть. Во время снижения веса с организмом происходят различные изменения, к которым нужно быть готовым. Поэтому расскажем о них подробнее, пишет Rus.tvnet.lv.

Во-первых, увеличивается уровень кортизола. Нужно быть готовым к тому, что в процессе похудения может измениться выработка гормонов. Несмотря на то, что худеющим часто выписывают препараты для снятия стресса, бывает так, что это все равно не помогает.

В первую очередь это сказывается на кортизоле. Данный гормон защищает организм от стрессовых ситуаций. Если его стало меньше, следует подключить другие средства, способные побороть стресс. К ним относят физическую активность, тренировки. Также

в рационе должны преобладать белок, здоровые жиры, крахмалы с низким гликемическим индексом, зеленые овощи. Ведь именно питание играет немаловажную роль в выработке гормонов.

Во-вторых, человек сначала теряет воду. Так что не стоит радоваться, если через неделю после начала похудения вы заметили, что цифры на весах стали несколько меньше. Это ушла вода. Но не стоит расстраиваться, зато это избавит вас от отеков. Жир теряется намного медленнее. Поэтому после избавления от лишней жидкости вес затормаживается. К сожалению, многие от этого начинают расстраиваться и могут даже бросить дальнейшее похудение, посчитав, что это ни к чему не приведёт.

Эффект плато нужно преодолеть - можно резко увеличить калорийность рациона, заставив организм "попотеть". Но на следующий день нужно вернуться к прежней калорийности.

Такое следует практиковать раз в две недели, не чаще.

В-третьих, начинают накапливаться жиры, как бы это странно ни звучало. Это происходит в том случае, если вы сидите на строгой диете. Организм получает слишком мало калорий и включает режим запаса, считая, что может наступить момент, когда еда вообще перестанет поступать. А жиры нужны для того, чтобы запастись энергией как раз на черный день.

В-четвертых, начинает теряться мышечная масса. Если вы не поддерживаете физическую форму в спортзале, то это происходит крайне быстро. Поэтому важно исправлять эту проблему и отправиться на занятия.

Не надо бояться, что тело будет выглядеть перекачанным. Если вы грамотно подходите к процессу тренировок и своему питанию, то жир будет "топиться", а мышцы обретут красивую форму.

В-пятых, человек может стать раздражительным. Особенно это заметно у любителей сладкого, вредного и фастфуда. Ваше сознание будет требовать привычных продуктов, но это лишь психологическая зависимость. Необходимо ориентироваться на реальное чувство голода. Нужно бороться с желанием постоянно умять что-нибудь эдакое и насыщать организм всеми нужными элементами - белком, жирами и углеводами.