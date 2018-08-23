Звездный визажист поделился секретом молниеносной «подтяжки» лица: две минуты работы — десять лет с лица долой!

Задолго до популяризации пластической хирургии во всем ее многообразии женщины прибегали к различным уловкам для сохранения свежести лица и поддержания формы. Так, например, знаменитая Марлен Дитрих удалила жевательные зубы, чтобы подчеркнуть скулы, и использовала клейкую ленту, чтобы создать эффект лифтинга лица.
Современная медицина предлагает множество иных способов для достижения подобного эффекта: от уколов до дорогостоящих операций. Результаты поражают, но хирургическое вмешательство всегда подразумевает длительную и болезненную реабилитацию, а также есть риск врачебной ошибки, пишет Fabiosa.ru.
Оригинальный способ
Предлагаем обратить внимание на простой, безболезненный способ подтяжки лица, который не будет вам стоить ни копейки в буквальном смысле слова.
Этот способ изобрёл известный британский визажист Эндрю Бартон (Andrew Barton). Можно назвать это лайфхаком, который может выручить в нужный момент.
Вам потребуется всего лишь расческа, тонкая резиночка для волос, пара заколок-невидимок.
Процесс:
1. Поднимите и заколите волосы с макушки так, чтобы пряди у висков остались на месте, нетронутыми.
2. Отделите тонкую прядь волос на висках немного выше линии бровей.
3. Скрутите ее в жгутик, оттягивая назад, в сторону затылка.
4. Закрепите конец жгутика резиночкой, а с помощью невидимки прикрепите к волосам.
5. Распустите волосы, собранные на макушке, прикрывая вашу "конструкцию" из волос.
Быстро? Да! Просто? Несомненно! Комплименты окружающих и восхищенные взгляды вашему помолодевшему, как по волшебству, лицу будут обеспечены.