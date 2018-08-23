Звездный визажист поделился секретом молниеносной «подтяжки» лица: две минуты работы — десять лет с лица долой!

Современная медицина предлагает множество иных способов для достижения подобного эффекта: от уколов до дорогостоящих операций. Результаты поражают, но хирургическое вмешательство всегда подразумевает длительную и болезненную реабилитацию, а также есть риск врачебной ошибки, пишет Fabiosa.ru.

Оригинальный способ

Предлагаем обратить внимание на простой, безболезненный способ подтяжки лица, который не будет вам стоить ни копейки в буквальном смысле слова.

Этот способ изобрёл известный британский визажист Эндрю Бартон (Andrew Barton). Можно назвать это лайфхаком, который может выручить в нужный момент.

Вам потребуется всего лишь расческа, тонкая резиночка для волос, пара заколок-невидимок.

Процесс:

1. Поднимите и заколите волосы с макушки так, чтобы пряди у висков остались на месте, нетронутыми.

2. Отделите тонкую прядь волос на висках немного выше линии бровей.

3. Скрутите ее в жгутик, оттягивая назад, в сторону затылка.

4. Закрепите конец жгутика резиночкой, а с помощью невидимки прикрепите к волосам.

5. Распустите волосы, собранные на макушке, прикрывая вашу "конструкцию" из волос.