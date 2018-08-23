Все о добавленном сахаре: правда и мифы

Из-за большого количества сахара может образоваться диабет

Диабет 1 типа нисколько не связан со сладким. Это аутоиммунная болезнь, когда собственный антитела начинают уничтожать бета-клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. Учёные до сих пор не выяснили причины этого явления, однако это точно никак не связано с сахаром.

Сахарозаменители полезнее

Опять-таки это миф, ведь известно, что заменители сахара не самые безопасные. Они также могут вызвать излишний вес, увеличить риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания. К примеру, аспартам связан с вероятностью рака. А диетическая газировка (там тоже используют заменители) увеличивает риск деменции и инсульта.

Сахар нельзя есть

На самом деле нельзя есть слишком большое количество сахара, иначе можно обеспечить себе проблемы со здоровьем. Сахар способен насытить организм разными витаминами и микроэлементами. Да, сахар — это сплошной углевод, но именно этот элемент и является источником энергии. К тому же избавиться от сахара в рационе вам вряд ли удастся: даже если вы не будете пить газировку и есть булочки, то сахар в больших количествах может быть во фруктах.

Правда о добавленном сахаре

Историй о том, как людям удаётся похудеть и выглядеть лучше благодаря отказу от сахара, полным-полно. Например, Каролин Хартц из Австралии, мама троих детей, в свои 70 выглядит едва ли на 50. По словам женщины, всё это из-за того, что уже 28 лет она не употребляет сахар. Но возможно ли это на самом деле?

Действительно, вред сахара, как мы уже писали, отрицать не стоит. Но нужно понимать, что сахар содержится во многих окружающих нас продуктах. То есть отказ от желания положить ложку-другую белого рассыпчатого песка в чай или кофе никак не защитит вас от рисков различных заболеваний и проблем с весом.

К решению отказа от сахара нужно подходить осознанно. Всемирная организация здравоохранения признала людей: сахар должен содержаться в рационе, но не более 5 процентов от всей калорийности в сутки. Это крайне серьёзные меры для некоторых людей, ведь только в Америке каждый человек есть как минимум 16 процентов сахара в день. Снижение количества добавки может сыграть с вами злую шутку и тоже спровоцировать различные проблемы.

Отказ от сахара как такового не всегда поможет решить проблему лишнего веса. Ведь, например, в той же булочке или печеньке есть масса других вредных веществ, способных спровоцировать набор массы. К ним относят и масло, и муку. Различные канцерогены, добавки, красители тоже не добавляют вам здоровья. Поэтому нужно следить не только за содержанием сахара в организме, но и тем, что вы едите в принципе. Нельзя отказаться только от этого продукта и думать, что вы сразу же оздоровитесь — решайте проблемы в комплексе.