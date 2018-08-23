Девять вещей, которые идеально сидят в примерочной, но в жизни доставят кучу хлопот

В AdMe.ru уверены, что у вас в шкафу найдется хотя бы одна вещь из нашего списка.

1. Шляпы

Если вы хотите выглядеть по-настоящему женственно, то шляпа, конечно, идеально справится с этой задачей. Но в повседневной жизни такой головной убор может доставить кучу проблем: его сдувает ветром, а слишком широкие поля могут мешать окружающим, если вы, к примеру, едете в общественном транспорте.

Что делать?

Если совсем отказываться от шляп вам не хочется, выбирайте небольшие модели с узкими полями. Также важно, чтобы они устойчиво сидели на голове. А заменить шляпу можно симпатичным беретом, с которым точно будет меньше проблем, при этом смотрится он не менее эффектно.

2. Пальто с рукавами 3/4

Подобное пальто смотрится элегантно, особенно вместе с длинными перчатками, которые под него обычно надевают. Но в холодную ветреную погоду в рукава все равно задувает, а в теплую пальто не наденешь, так как это все же верхняя одежда, а не кардиган.

Что делать?

Выбирайте модели с полным рукавом. С ним тоже можно носить красивые перчатки, пусть и не такие длинные.

3. Узкие юбки и платья длины миди

Юбки и платья длины миди, зауженные книзу, доставляют кучу проблем. В них неудобно не только сидеть, но и ходить. Приходится семенить маленькими шагами, поскольку сделать полноценный шаг в такой одежде довольно тяжело. К тому же длина миди идет далеко не всем: низкорослых девушек такие юбки делают еще ниже.

Что делать?

Выбирайте модели прямого кроя или, к примеру, трапециевидной формы. Если все же хотите длину миди, то выбирайте варианты, не зауженные книзу. В них по крайней мере будет удобно ходить.

4. Пальто в пол

Такие вещи, если они сделаны качественно, выглядят дорого. Но носить их каждый день жутко неудобно. Нижняя часть пальто быстро пачкается. В них неудобно сидеть в личном автомобиле, не говоря уже об общественном транспорте.

Что делать?

Выбирайте пальто более комфортной длины. Если вы часто ездите на своей машине, то пойдут укороченные модели, а если предпочитаете общественный транспорт, то можно выбрать модели подлиннее, например до середины бедра или миди.

5. Одежда со спущенными плечами

В таких платьях или топах постоянно чувствуешь дискомфорт: если поднять руку, плечики тоже поднимутся, плюс постоянно приходится следить, чтобы вещь не сползла слишком низко.

Что делать?