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Рецепт: вкусный домашний кетчуп без консервантов

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Американские ученые ускорили кетчуп

ФОТО: Scanpix

Не хотите отказываться от любимого соуса, но список ингредиентов на этикетке вселяет легкий ужас? Приготовьте кетчуп самостоятельно. Лето — лучшее время, чтобы надолго запастись витаминами!

    Подготовьте 2 кг помидоров, 0,5 кг репчатого лука и 0,5 кг яблок.

    Порежьте все на мелкие кусочки, сложите в сотейник и варите до мягкости.

    Пюрируйте полученную смесь в блендере, пишет Justcoolidea.ru.

    Верните сотейник на огонь и варите смесь около 40 минут, постоянно помешивая.

    Добавьте по 1 ст. ложке соли, сахара, домашнего яблочного уксуса (6%), а также молотый перец.

    Разлейте получившийся кетчуп по стерилизованным банкам и закройте их.

Пробуйте новые рецепты, чередуя кислые и сладкие сорта яблок, чеснок и лук, меняйте количество молотого перца, добавляйте другие специи. Успехов!

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