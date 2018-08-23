Рецепт: вкусный домашний кетчуп без консервантов

Не хотите отказываться от любимого соуса, но список ингредиентов на этикетке вселяет легкий ужас? Приготовьте кетчуп самостоятельно. Лето — лучшее время, чтобы надолго запастись витаминами!
Подготовьте 2 кг помидоров, 0,5 кг репчатого лука и 0,5 кг яблок.
Порежьте все на мелкие кусочки, сложите в сотейник и варите до мягкости.
Пюрируйте полученную смесь в блендере, пишет Justcoolidea.ru.
Верните сотейник на огонь и варите смесь около 40 минут, постоянно помешивая.
Добавьте по 1 ст. ложке соли, сахара, домашнего яблочного уксуса (6%), а также молотый перец.
Разлейте получившийся кетчуп по стерилизованным банкам и закройте их.
Пробуйте новые рецепты, чередуя кислые и сладкие сорта яблок, чеснок и лук, меняйте количество молотого перца, добавляйте другие специи. Успехов!