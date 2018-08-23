Шесть привычек, которые старят кожу сильнее, чем курение

Кажется, мы все знаем основные правила ухода за кожей: не прикасаться руками к лицу без надобности, вовремя и достаточно увлажнять, защищать от солнца, не злоупотреблять алкоголем, вовремя переходить на антивозрастные средства… Но есть некоторые повседневные привычки, которым подвержены почти все — и которые могут очень серьезно повредить коже. Проверьте, не совершаете ли вы время от времени эти ошибки — и немедленно избавьтесь от них!
Не снимать макияж перед сном
Одна из самых распространенных и одновременно — самых вредных для кожи ошибок. Именно во сне кожа обновляется, восстанавливает нормальный приток кожи и кислорода. Если же поры забиты средствами макияжа, кожа просто не успевает отдохнуть и восстановиться за ночь — и стареет раньше. Никогда так не делайте!
Слишком часто делать пилинг
Пилинг — отличная процедура, помогающая удалить омертвевшие клетки и дольше сохранить кожу молодой и здоровой. Но только в том случае, если не проводить ее слишком часто: в противном случае может возникнуть раздражение и даже повреждения верхнего слоя кожи. Оптимальная частота таких процедур — один раз в неделю и даже две недели, пишет Goodhouse.ru.
Выдавливать прыщи
Это даже звучит ужасно! А последствиями этой дурной привычки могут быть шрамы, повреждения и даже гиперпигментация кожи. Никогда, никогда и ни за что так не делайте!
Злоупотреблять кофе
Кофеин — это прекрасно и маски, кремы или скрабы с кофеином делают кожу более подтянутой и упругой. Но вот если вы пьете слишком много кофе или крепкого чая, в итоге вы можете столкнуться с такими проблемами, как повышенная сухость кожи или даже ранние морщины. Не больше трех чашечек кофе в день — ни под каким предлогом!
Слишком долго принимать душ
Слишком долгий и горячий душ — не самая лучшая идея. Длительное воздействие горячей воды может повредить верхний слой эпидермиса и привести к сухости и даже раздражению кожи.
Слишком часто делать депиляцию
Особенно воском: при слишком частом использовании это может привести к врастанию волосков, а также появлению раздражения. Не забывайте, оптимальный перерыв между сеансами депиляции воском — не меньше трех недель.