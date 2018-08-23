Шесть привычек, которые старят кожу сильнее, чем курение

Не снимать макияж перед сном

Одна из самых распространенных и одновременно — самых вредных для кожи ошибок. Именно во сне кожа обновляется, восстанавливает нормальный приток кожи и кислорода. Если же поры забиты средствами макияжа, кожа просто не успевает отдохнуть и восстановиться за ночь — и стареет раньше. Никогда так не делайте!

Слишком часто делать пилинг

Пилинг — отличная процедура, помогающая удалить омертвевшие клетки и дольше сохранить кожу молодой и здоровой. Но только в том случае, если не проводить ее слишком часто: в противном случае может возникнуть раздражение и даже повреждения верхнего слоя кожи. Оптимальная частота таких процедур — один раз в неделю и даже две недели, пишет Goodhouse.ru.

Выдавливать прыщи

Это даже звучит ужасно! А последствиями этой дурной привычки могут быть шрамы, повреждения и даже гиперпигментация кожи. Никогда, никогда и ни за что так не делайте!

Злоупотреблять кофе

Кофеин — это прекрасно и маски, кремы или скрабы с кофеином делают кожу более подтянутой и упругой. Но вот если вы пьете слишком много кофе или крепкого чая, в итоге вы можете столкнуться с такими проблемами, как повышенная сухость кожи или даже ранние морщины. Не больше трех чашечек кофе в день — ни под каким предлогом!

Слишком долго принимать душ

Слишком долгий и горячий душ — не самая лучшая идея. Длительное воздействие горячей воды может повредить верхний слой эпидермиса и привести к сухости и даже раздражению кожи.

Слишком часто делать депиляцию