Компьютер и туалетные принадлежности: что еще убивает фертильность

Низкая фертильность может быть результатом самых разных причин, в числе которых генетика, последствия заболеваний, плохая экология… Но, к сожалению, на нашу способность зачать и выносить ребенка могут негативно влиять самые привычные вещи, те, которыми мы пользуемся каждый день. Проверьте, не держите ли вы их в опасной близости — и избавьтесь поскорее!
Туалетные принадлежности
Зубная паста, шампунь и даже мыло могут оказаться вашими злейшими врагами — в том случае, если в их состав сходит триклозан. Это вещество негативно сказывается на работе эндокринной системы и может нарушить гормональный фон — что в свою очередь способно вызвать большие трудности с зачатием. Внимательно изучайте состав всех косметических средств, которыми пользуетесь, пишет Goodhouse.ru.
Газированные напитки
Исследование, проведенное недавно в Дании, подтвердило негативное влияние газированных напитков на число сперматозоидов. Кроме того, кофеин и сахар, которые часто содержатся в напитках, также негативно влияют на фертильность, в том числе женскую.
Алкоголь
Исследование, проведенное в Гарварде, показывает, что у женщин, выпивающих одну порцию алкоголя день, риск бесплодия повышается на 50%. Проблема в том, что организм, постоянно занятый переработкой алкоголя, не справляется с нормализацией гормонального фона, что и приводит к бесплодию или проблемам с зачатиям.
Ноутбук
Мужчины, которые предпочитают работать, положив ноутбук на бедра, рискуют: постоянный «перегрев» может снизить качество спермы, понизить активность сперматозоидов и в итоге привести к развитию бесплодия. Ноутбуки — только на столе!
Лаки и краски
Краски на водной основе, лаки, растворители и пятновыводители (содержащие растворитель гликолевого эфира) могут негативно влиять на гормональный баланс и работу эндокринной системы у женщин, а также на качество спермы. Если ваша работа связана с постоянным контактом с этой продукцией, следите за тем, чтобы лаки и краски не содержали гликолевый эфир.