Компьютер и туалетные принадлежности: что еще убивает фертильность

Туалетные принадлежности

Зубная паста, шампунь и даже мыло могут оказаться вашими злейшими врагами — в том случае, если в их состав сходит триклозан. Это вещество негативно сказывается на работе эндокринной системы и может нарушить гормональный фон — что в свою очередь способно вызвать большие трудности с зачатием. Внимательно изучайте состав всех косметических средств, которыми пользуетесь, пишет Goodhouse.ru.

Газированные напитки

Исследование, проведенное недавно в Дании, подтвердило негативное влияние газированных напитков на число сперматозоидов. Кроме того, кофеин и сахар, которые часто содержатся в напитках, также негативно влияют на фертильность, в том числе женскую.

Алкоголь

Исследование, проведенное в Гарварде, показывает, что у женщин, выпивающих одну порцию алкоголя день, риск бесплодия повышается на 50%. Проблема в том, что организм, постоянно занятый переработкой алкоголя, не справляется с нормализацией гормонального фона, что и приводит к бесплодию или проблемам с зачатиям.

Ноутбук

Мужчины, которые предпочитают работать, положив ноутбук на бедра, рискуют: постоянный «перегрев» может снизить качество спермы, понизить активность сперматозоидов и в итоге привести к развитию бесплодия. Ноутбуки — только на столе!

Лаки и краски