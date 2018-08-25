Пять повседневных вещей, которые могут ускорить наступление климакса

Ароматические свечи и освежители воздуха

К сожалению, большинство из этих приспособлений отнюдь не безобидны: многие из них соде фталаты, токсичные соединения, которые влияют на гормональный баланс организма и могут вызвать ранее наступление менопаузы. Откажитесь от использования освежителей воздуха, а выбирая ароматические свечи, отдавайте предпочтение тем, которые сделаны на основе сои или пчелиного воска, пишет Goodhouse.ru.

Контейнеры для хранения пищевых продуктов

При производстве пластиковых контейнеров часто используются фталаты — они делают пластик более мягким и гибким. Так как мы не можем знать наверняка, использовались ли эти вещества при производстве ваших контейнеров, стоит пользоваться для хранения и особенно разогрева продуктов стеклянной посудой или той, которая сделана из нержавеющей стали.

Косметика

Шампуни, лосьоны, гели для душа и прочие косметические средства, как правило, разлиты в пластиковые бутылочки. Кроме того, ароматизаторы и парфюмерные отдушки, которые часто используются при производстве косметической продукции, также могут содержать фталаты — обязательно внимательно изучайте состав всех косметических средств, которые покупаете, а также следите за тем, чтобы выдерживать температуру хранения и не перегревать их: при повышении температуры фталаты легче высвобождаются.

Парфюм

Фталаты также часто используются при производстве духов и одеколонов, так как эти соединения помогают удерживать аромат и делают парфюм более стойким. Для повседневного использования лучше отдавать предпочтение натуральным ароматам на основе эфирных масел, а духами пользоваться только в особых случаях.

Упакованные продукты