Ребенок застал родителей за сексом: читайте, что вам делать в такой ситуации

Не будем сейчас брать случаи с детьми возраста до двух лет, потому что они вряд ли будут шокированы увиденным, просто не поймут ничего, пишет Sex-news.ru.

Как реагировать родителям в ситуации, когда их 3-6 летний ребенок случайно вторгся в мир взрослых? Если это случилось, необходимо соблюдать спокойствие, ни в коем разе не паниковать. Вы же взрослые люди, а не шкодливые дети, которых застали за чем-то запретным или постыдным. Не нужно панически кричать на ребенка: «А ну быстро выйди из комнаты!» Такая реакция ставит ребенка в роль преступника, который сделал что-то плохое, а не просто зашел в спальню к родителям. Ребенок не поймет в чем причина внезапной родительской агрессии на него.

Эмоции, которые родители проявят после произошедшего, очень важны. Ребенок может быть напуган увиденным, он может подумать, что происходит нечто страшное. Нужно одеться и подойти к ребенку, обнять его и спросить, что случилось, может быть, он хочет пить или в туалет. Когда ситуация происходит не единожды, то тут уже стоит выяснить, почему ваш малыш просыпается по ночам. Может быть, ему страшно и одиноко спать в своей комнате, может быть, предложить ему спать с какой-нибудь игрушкой, которая защитит его от ночных кошмаров.

Психологи говорят, что ставить на дверь задвижку – не выход из положения. Ребенок, ночью столкнувшись с закрытой дверью, может испугаться еще больше или обидеться на то, что родители от него закрываются.

Сделать вид, что всё нормально, вы тут просто спите – тоже не лучший вариант. Вы спрячете голову под одеяло от разговора и не сможете выяснить, что твориться в голове у малыша.

Наутро не нужно избегать общения с малышом на тему того, что он увидел ночью. Выясните, что конкретно видел и запомнил малыш, может быть ваши опасения вообще напрасны, ребенок видел, что родители просто обнимались. Если от увиденного у ребенка осталось много вопросов, то это даже к лучшему. Именно рассказав честно о таких сакральных вещах, вы покажете ребенку, что между вами настоящая дружба. Да и вообще, очень хорошо, что вы ему ответите до того, как он расскажет бабушке или всей группе в детском саду.

Отвечать нужно честно, не юлить: мы с папой любили друг друга. Не стоит говорить, что мама и папа играли, потому что ребенок может расстроиться, почему его не приглашают поучаствовать в этой игре. При ответе не стоит углубляться в анатомию вопроса, если ребенок не спрашивает об этом или в силу возраста понять не готов.

Когда в семье любовь и гармония, а поцелуи и объятия при ребенке – норма, то никакой трагедии не случится, когда ваш ребенок невзначай ночью попадет в вашу спальню. Не драматизируйте излишне ситуацию, не надумывайте проблем, тогда и не придется впоследствии водить ребенка по психологам.