Очень калорийные продукты, которые нужно есть, чтобы похудеть всерьез и надолго

Меньше калорий, больше движения — универсальная формула сброса лишнего веса. Но сюрприз — она работает далеко не всегда. И решение отказаться от продуктов с высокой калорийностью — не такая хорошая идея, как может показаться на первый взгляд. Мы подобрали четыре очень сытных и очень полезных продукта, которые просто необходимо есть каждый день — и худеть, всерьез и надолго.
Топленое масло
Одна столовая ложка регулярно вам просто необходима, особенно если вы на диете. Топленое масло содержит достаточно полезных жиров, которые необходимы для вашего метаболизма — а еще для красоты и здоровья вашей кожи, пишет Goodhouse.ru.
Бананы
Еще одна важная часть вашего ежедневного рациона, от которой ни в коем случае нельзя отказываться, если решили сесть на диету. Во‑первых, бананы содержат калий, необходимы для полноценной работы сердца. Кроме того, эти фрукты — прекрасный перекус до или после тренировки, которые помогут поддерживать достаточно уровень энергии и регулировать уровень инсулина.
Молоко
И ни в коем случае не обезжиренное! Во‑первых, в молоке много белка, который необходим для строительства мышц, а, во‑вторых, молочный жир — одна из разновидностей «хороших» жиров, которые помогают преобразовывать вредный белый жир в вашем организме в бурый, который в итоге используется для строительства мышечной ткани и выработки энергии. Пейте больше молока — будете здоровы!
Яичные желтки
И вообще яйца — это главная еда всех, кто решил всерьез заняться своим здоровьем и своей фигурой. Яйца богаты белком, они помогают надолго сохранить чувство сытости, а еще в них много витаминов А, К2 и В, которые «разгоняют» метаболизм и помогают вам худеть.