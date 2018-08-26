Очень калорийные продукты, которые нужно есть, чтобы похудеть всерьез и надолго

Топленое масло

Одна столовая ложка регулярно вам просто необходима, особенно если вы на диете. Топленое масло содержит достаточно полезных жиров, которые необходимы для вашего метаболизма — а еще для красоты и здоровья вашей кожи, пишет Goodhouse.ru.

Бананы

Еще одна важная часть вашего ежедневного рациона, от которой ни в коем случае нельзя отказываться, если решили сесть на диету. Во‑первых, бананы содержат калий, необходимы для полноценной работы сердца. Кроме того, эти фрукты — прекрасный перекус до или после тренировки, которые помогут поддерживать достаточно уровень энергии и регулировать уровень инсулина.

Молоко

И ни в коем случае не обезжиренное! Во‑первых, в молоке много белка, который необходим для строительства мышц, а, во‑вторых, молочный жир — одна из разновидностей «хороших» жиров, которые помогают преобразовывать вредный белый жир в вашем организме в бурый, который в итоге используется для строительства мышечной ткани и выработки энергии. Пейте больше молока — будете здоровы!

Яичные желтки