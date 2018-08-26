Оригинальный рецепт: салат с виноградом

Салат - универсальная закуска для любого времени года. Рецептов салатов очень много, ежедневно кулинары придумывают все новые блюда.
Сегодня мы представляем универсальный рецепт, который можно приготовить как летом, так и зимой. Основа закуски: куриное мясо, твердый сыр и миндальный орех. Виноград хоть и используется для украшения, но является полноценным ингредиентом, который впоследствии придаст блюду необычный надолго запоминающийся вкус, пишет Ivona.bigmir.net.
Салат выкладывается слоями по типу торта и перемазывается натуральным йогуртом, можно использовать майонез или другую салатную заправку. Для удобства рекомендуется разделить ингредиенты для порционного приготовления.
Приготовление
Смазать вымытую и обсушенную грудку приправой. Обжарить на растительном масле со всех сторон, нарезать маленькими кубиками.
Натереть твердый сыр на крупной терке. Очистить виноград от веточек, каждую ягоду разрезать пополам. Измельчить жареный миндаль. Использовать широкую тарелку.
Выложить слоями сначала курицу, потом сыр, яйца, миндальную массу. Перемазать каждый слой йогуртом. Украсить верх виноградом.