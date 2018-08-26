Оригинальный рецепт: салат с виноградом

Сегодня мы представляем универсальный рецепт, который можно приготовить как летом, так и зимой. Основа закуски: куриное мясо, твердый сыр и миндальный орех. Виноград хоть и используется для украшения, но является полноценным ингредиентом, который впоследствии придаст блюду необычный надолго запоминающийся вкус, пишет Ivona.bigmir.net.