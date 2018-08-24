Авокадо признан одним из самых полезных в мире продуктов

Был проведен анализ 130 более ранних научных работ, касавшихся полезных свойств авокадо. Оказалось, наиболее мощный эффект наблюдался в отношении снижения уровня холестерина. Дело в том, что авокадо несет в себе липопротеины высокой плотности ("полезный холестерин"). Употребляя в пищу авокадо, возможно сместить соотношение "вредного" и "полезного холестерина" в сторону последнего, пишет Meddaily.ru.