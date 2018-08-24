Таблетка сохранит стройность тела при любом питании

Ожирение можно будет остановить с помощью первой в истории таблетки, которая приостанавливает процесс производства клеток жира в организме. Создано лекарство, приостанавливающее данный процесс, с помощью которого ученые надеются бороться с болезнями сердца, раком и старческим слабоумием. В ходе экспериментов на лабораторных мышах, получавшие эти таблетки животные сохраняли стройность, несмотря на то, что их держали на жирной пище. Таблетка под условным названием РО53 вызывает сжигание жиров вроде холестерина мышцами. Эксперты надеются, что препарат сработает и в случае людей, пишет Medikforum.ru.

Четверть всего населения нашей планеты будет иметь ожирение в 2045 году, а каждый второй - лишний вес. Если человечество не предпримет каких-то радикальных методов для борьбы с этой эпидемией, то она продолжит свое победное шествие по планете. Многие связывают свои надежды с созданием диетических таблеток и лекарств, которые помогли бы им есть любимые продукты и не напрягаться в спортзале, сохраняя стройность. Что-то подобное и создали ученые из Университета Нового Южного Уэльса в австралийском Сиднее.