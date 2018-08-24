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  • После одной бессонной ночи можно стать толстяком

После одной бессонной ночи можно стать толстяком

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Сон. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Плохой сон по ночам делает нас толстыми и слабыми за счет изменений ДНК. Всего одной бессонной ночи достаточно для начала разрушения организма.

Работа в ночную смену или просто плохой сон по ночам приводят к набору лишнего веса, общей слабости и повышенному риску диабета. Исследование показало, что несколько ночей плохого сна изменяют работу ДНК и заставляют организм накапливать жир. При этом мышцы уменьшаются, а уровень жира растёт всего после одной бессонной ночи. Хотя в наборе лишнего веса можно также винить привычку есть поздно вечером или повышенную усталость, ожирение объясняется и более научными причинами. Ученые связывали потерю сна с набором веса и раньше, но им было трудно объяснить эту связь. И вот теперь оказалось, что она объясняется внутренними биологическими часами организма, пишет Medikforum.ru.

Кроме того, в уставшем теле ослабевает контроль над сахаром в крови, что приводит к повышению риска диабета. Данные этого исследования могут быть важными в деле профилактики ожирения во всём мире, поскольку избыточный набор лишнего веса приводит к самым серьезным болезням и преждевременной смертью. Исследователи из Университета Уппсалы в Швеции сделали свои выводы на основе наблюдений за 15 человек, которым давали нормально высыпаться или не давали спать в течение ночи.

Исследователи брали образцы тканей мышц и жира, а также анализы крови у людей со здоровым весом. Эти анализы показали, что в ДНК происходят изменения всего после одной бессонной ночи. Организм начинает избавляться от мышечной ткани и накапливать жир.

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