Определена внешность идеального любовника

Биолог Ренди Торнхилл заключил, что мужчины с симметричным лицом более привлекательны, так как симметрия тела говорит о здоровых генах. По результатам его исследования, такие мужчины имеют больший успех в постели даже при недостатке опыта, пишет Lenta.ru.

Об этом же говорит и густота бровей. «Чем гуще брови, тем сильнее уверенность в себе и сексуальность. Кроме того, поступки таких людей более рациональны», — добавила эксперт Джейн Ханнер.

Ученые Йоркского университета также заявили, что чем сильнее загар на лице мужчины, тем больше вероятность того, что он склонен доминировать в отношениях, в то время как бледная кожа может быть признаком неприступности и замкнутости.