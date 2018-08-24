В моду вошел микрошейдинг бровей

Что такое микрошейдинг

Микрошейдинг (по-другому его называют пудровым напылением или теневой техникой) — относительно новое слово в перманентном макияже бровей. В технике микрошейдинга бровь заполняется множеством точек, которые после заживления выглядят как легкое покрытие пудрой, карандашом или тенями (среди звезд есть подобные хорошие примеры). Интенсивность цвета пигмента можно варьировать в течение сеанса нанесения, что позволяет сделать коррекцию максимально естественной, передает Lady.mail.ru.

Плюсы

Эффект от микрошейдинга по длительности не уступает микроблейдингу. Финальный результат сохраняется в среднем полтора года, но бывают и случаи, когда цвет не уходит в течение трех лет. То, сколько краска продержится на коже, зависит в первую очередь от возраста (чем старше пациент, тем медленнее она уходит) и типа кожи (на жирной все держится хуже).

Микрошейдинг позволяет создать естественную форму и насыщенность (в отличие, к примеру, от татуажа).

Нет необходимости использовать средства для бровей каждый день (и выбирать, что именно подойдет тебе). Что экономит не только время, но и деньги.

Минусы

Не подходит любительницам четких контуров.

Есть ряд противопоказаний: в том числе аллергия на анестетики, заболевания крови или сердечно-сосудистой системы, беременность и острая стадия любой инфекции.

Высокая цена.

Отличия от микроблейдинга

От микроблейдинга пудровое напыление отличается способом нанесения пигмента и результатом, соответственно. Прибегая к технике микроблейдинга, мастер дорисовывает тончайшие волоски путем нанесения пигмента в небольшие порезы на коже. В технике микрошейдинга же бровь заполняется «пикселями», то есть отрывистыми движениями, и это, кстати, позволяет в дальнейшем избежать рубцов (что часто бывает после микроблейдинга).