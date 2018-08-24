Мадонна и другие звезды, которые сошли с ума из-за диет

За всю свою жизнь Мадонна испробовала невероятное количество диет. Сейчас она остановилась на макробиотической системе питания, которая запрещает употреблять продукты с содержанием пшеницы, яиц, мяса и молока и настоятельно рекомендует ввести в свой рацион так называемые морские овощи.

Макробиотику разработали на основе учения даосизма, в системе взглядов последователей этого учения еда прежде всего должна быть гармоничной и сбалансированной. Если вы помните символ инь и ян, это означает, что вы уже немного знакомы с этой китайской философией.

Макробиотическая разгрузка включает в себя большое количество супов, но это не могут быть картофельный суп-пюре или мясной сытный бульон. Это же Мадонна. На завтрак она часто выбирает японский суп мисо, а ужином чаще всего становится ячменный отвар с морскими водорослями.

Некоторые храбрецы пытались сделать что-то похожее по книге рецептов, которую опубликовала ее бывший личный шеф-повар, но по результатам стало понятно, что для того, чтобы сделать съедобный соус тартар из веганского сыра тофу, вам для начала понадобится шеф-повар.

Мадонна по-настоящему начала сходить с ума в поисках идеального тела в тот период, когда это было особенно популярно — в 2010-м. Известный французский глянцевый журнал опубликовал статью о преимуществах диеты, на которой не нужно было есть. Совсем. Так называемая воздушная диета предполагала, что худеющий человек должен подносить еду ко рту, нюхать ее и класть на место. Заполнять желудок остроумные французы предлагали водой и слабым соляным раствором.

Принцип поедания воздуха был позаимствован у опасной системы питания, последователей которой можно определить по высокой смертности — бретарианства. Бретарианцы верят в то, что человек может питаться одним солнечным светом и воздухом. Нет, не может, пожалуйста, никогда не повторяйте этого сами.

Кортни Кардашян

Кортни Кардашян ФОТО: Scanpix

Старшую сестру Ким Кардашян и звезду реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» давно называют одной из самых помешанных на своем здоровье знаменитостей. В ее доме никогда не найдется газировки, потому что все, кто потенциально может пронести ее внутрь, исключены из списка гостей. Однажды ее сестре Хлои пришлось перелить содовую в стакан из-под кофе, чтобы Кортни ничего не заподозрила. Из-за своего запрета старшая Кардашян не пьет смешанные алкогольные напитки.

Из оздоровительных соображений Кортни Кардашян не хранит в доме наволочки из хлопка. Вместо этого она использует шелк, который, по ее мнению, предотвращает появление морщин на коже. У этого взгляда есть наполовину научное подтверждение, согласно которому хлопок впитывает в себя больше влаги, чем шелк, а секретом молодой кожи считается постоянная увлажненность.