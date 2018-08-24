Мадонна и другие звезды, которые сошли с ума из-за диет

Они борются с несуществующими морщинами, боятся аллергенов, на которые у них нет аллергии, а их дети не знают, что такое газировка. «Газета.Ru» рассказывает о знаменитостях, которые перегибают палку со здоровым образом жизни.
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу уже давно перестали воспринимать как актрису. И дело не в отсутствии таланта — все-таки у нее даже «Оскар» есть, — а в том, что ее предпринимательские способности перевесили актерские. Чем еще можно объяснить тот феномен, что общественность ринулась покупать целебные продукты ее бренда Goop. Изначально Пэлтроу создала одноименный блог в Интернете, в котором собирала советы по улучшению качества жизни от различных гуру — в блоге публиковались рецепты здоровых блюд, статьи о пользе кристаллов для здоровья и так далее, пишет Lady.mail.ru.
Именно тогда пошли разговоры о том, что актриса в погоне за молодостью потихоньку начала сходить с ума. Ее советы начинающим зожникам и правда зачастую звучат тревожно, особенно учитывая тот факт, что большая часть из них не подкреплена ни одним независимым исследованием.
Спустя непродолжительное время после запуска блога было решено открыть онлайн-магазин, в котором бы продавались спреи, которые помогают страждущим улучшить карму, нефритовые яйца для укрепления стенок влагалища и порошки для хорошего настроения и энергии без запрещенных добавок. Все эти вещи, разумеется, невероятно органические, и каждая из них стоит как хорошая спа-процедура.
Несмотря на то что многие товары в магазине Пэлтроу казались предметами, позволявшими отнимать деньги у населения еще одним легальным способом, бизнес стал быстро расти и развиваться за счет потребителей, которые хотят излечиться от несуществующих болезней.
Единственным эффектом от вышеперечисленных средств, который почувствовали на себе члены независимой фокус-группы, стал эффект плацебо. Гвинет также призывает всех питаться органическими продуктами, она употребляет только их и к тому же кормит безглютеновым натуральным питанием всю свою семью.
Глютен, или клейковина, — белок, который содержится в большинстве злаковых. Есть люди, которые страдают целиакией — то есть непереносимостью этого белка. Поэтому эти немногие вынуждены заменять пшеничные хлебобулочные изделия альтернативами из миндаля или риса. Однако сейчас на Западе стало модным демонизировать все глютеносодержащие продукты, некоторые даже считают, что клейковина способствует развитию раковых клеток, однако это не было доказало ни одним исследованием.
Скорее всего, двое ее маленьких детей Эппл и Моисей еще нескоро узнают, что такое фастфуд. Польза методик, которые Гвинет Пэлтроу вместе со своей многочисленной командой пропагандирует, до сих пор не доказана, но в 45 лет выглядит Пэлтроу неплохо, а ее компания выросла до собственных ежегодных конференций по вопросам здоровья.
Мадонна
В Голливуде оставаться молодой и привлекательной сложно даже без учета изнурительных тренировок, пластических операций и всего остального. Нужен по-настоящему стальной характер для того, чтобы питаться так, как это делает Мадонна. Легенде поп-музыки 16 августа исполнится 60 лет, а ее фигуре уже больше тридцати лет завидуют молодые девушки, поэтому извините, Алла Борисовна, возможно, есть маленькие порции еды шесть раз в день недостаточно.
За всю свою жизнь Мадонна испробовала невероятное количество диет. Сейчас она остановилась на макробиотической системе питания, которая запрещает употреблять продукты с содержанием пшеницы, яиц, мяса и молока и настоятельно рекомендует ввести в свой рацион так называемые морские овощи.
Макробиотику разработали на основе учения даосизма, в системе взглядов последователей этого учения еда прежде всего должна быть гармоничной и сбалансированной. Если вы помните символ инь и ян, это означает, что вы уже немного знакомы с этой китайской философией.
Макробиотическая разгрузка включает в себя большое количество супов, но это не могут быть картофельный суп-пюре или мясной сытный бульон. Это же Мадонна. На завтрак она часто выбирает японский суп мисо, а ужином чаще всего становится ячменный отвар с морскими водорослями.
Некоторые храбрецы пытались сделать что-то похожее по книге рецептов, которую опубликовала ее бывший личный шеф-повар, но по результатам стало понятно, что для того, чтобы сделать съедобный соус тартар из веганского сыра тофу, вам для начала понадобится шеф-повар.
Мадонна по-настоящему начала сходить с ума в поисках идеального тела в тот период, когда это было особенно популярно — в 2010-м. Известный французский глянцевый журнал опубликовал статью о преимуществах диеты, на которой не нужно было есть. Совсем. Так называемая воздушная диета предполагала, что худеющий человек должен подносить еду ко рту, нюхать ее и класть на место. Заполнять желудок остроумные французы предлагали водой и слабым соляным раствором.
Принцип поедания воздуха был позаимствован у опасной системы питания, последователей которой можно определить по высокой смертности — бретарианства. Бретарианцы верят в то, что человек может питаться одним солнечным светом и воздухом. Нет, не может, пожалуйста, никогда не повторяйте этого сами.
Кортни Кардашян
Старшую сестру Ким Кардашян и звезду реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» давно называют одной из самых помешанных на своем здоровье знаменитостей. В ее доме никогда не найдется газировки, потому что все, кто потенциально может пронести ее внутрь, исключены из списка гостей. Однажды ее сестре Хлои пришлось перелить содовую в стакан из-под кофе, чтобы Кортни ничего не заподозрила. Из-за своего запрета старшая Кардашян не пьет смешанные алкогольные напитки.
Из оздоровительных соображений Кортни Кардашян не хранит в доме наволочки из хлопка. Вместо этого она использует шелк, который, по ее мнению, предотвращает появление морщин на коже. У этого взгляда есть наполовину научное подтверждение, согласно которому хлопок впитывает в себя больше влаги, чем шелк, а секретом молодой кожи считается постоянная увлажненность.
Также в ее доме с тремя детьми нет микроволновки — иногда чересчур заботливая мать агитирует всех избавиться от микроволновых печей, потому что уверена в том, что они вызывают рак. По тем же причинам у нее в ящиках не найдется ни одного пластикового контейнера.
39-летняя инстаграм-модель весит 44 килограмма при росте 152 см — всего на 16 кг больше своего десятилетнего сына Мейсона. За это она благодарит коллаген, который добавляет утром в стакан воды, а также свою диету без красного мяса, молочных продуктов, сахара и полуфабрикатов. Несмотря на то что она правильно питается круглый год, Кортни остается поклонницей радикальных методов.
Летом 2017 года она настолько увлеклась разгрузкой от углеводов, что растянула диету, которая предназначалась на неделю, на три месяца.
Раз в неделю Кортни устраивала себе питьевой день, когда за 24 часа можно было пить только ограниченное количество воды и куриного бульона. Звезда сама призналась, что это было нездоровым решением, но она хотела вывести наибольшее количество токсинов из организма. Все низкоуглеводные диеты требуют предварительной консультации со специалистом, последствия подобной самодеятельности могут быть плачевными.
Ее помешанность на органических продуктах даже спровоцировала экс-бойфренда Скотта Дисика на небольшой эксперимент. Он специально поехал в магазин и купил неорганическую версию тех продуктов, которые были у нее дома, и подменил втайне от хозяйки. Фермерские продукты в США стоят примерно в два раза дороже, чем обычные, и Скотт посчитал, что Кортни выбрасывает деньги на ветер. Никакой разницы она не заметила, но была в ярости, когда узнала о его поступке, и сказала, что теперь ей придется проходить детокс организма.