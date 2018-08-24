19-летнее исследование показало, что детям нужны только два важных навыка

Трудно поверить, но то, что умеет ребенок в возрасте 5 лет, может повлиять на его будущие шансы на успех. Именно это было сказано в исследовании, опубликованном в Американском журнале общественного здравоохранения в 2015 году. Но это отнюдь не чтение и не письмо, пишет Lifter.com.ua.

Почему социально-эмоциональные навыки так важны?

Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Университета Дьюка опросили воспитателей детских садов о социальной и эмоциональной компетентности детей. Учителя взвесили, насколько хорошо дети делились, слушали других, разрешали проблемы со своими сверстниками и были полезны.

Затем исследователи наблюдали за этими же детьми, когда они стали молодыми людьми, чтобы посмотреть, что с ними случилось. Они обнаружили, что дети с самыми высокими социальными и эмоциональными оценками в детском саду были более благополучны в целом.

Умение откладывать вознаграждение, управлять своими эмоциями и поведением - лежат в основе комплекса навыков, которые часто называют "социально-эмоциональными".

Они в два раза чаще получали высшее образование. У них также больше шансов устроиться на хорошую работу в возрасте до 25 лет.

Но дети, которые испытывали трудности с взаимодействием, не умели слушать и разрешать конфликты, с меньшей вероятностью закончили среднюю школу, не говоря уже об институте. У них чаще возникали проблемы с законом, и они чаще употребляли психоактивные вещества.

Нужно ли развивать социально-эмоциональные навыки?

Имея все доказательства, подтверждающие важность социальных и эмоциональных умений, почему мы все равно большую часть наших ресурсов вкладываем в обучение детей академическим навыкам? Они не помогут нашим детям стать эмоционально компетентными. Мы должны сами позаботиться об этом, не полагаясь на школу.

И не паникуйте, если ваш ребенок уже закончил детский сад. Вы можете обучить этому в любом возрасте - главное, дать детям возможность практиковаться в повседневной жизни.

Ключевые навыки:

Самосознание: способность распознавать собственные эмоции и выстраивать связи между своими чувствами, мыслями и поведением.

Управление собой: способность конструктивно управлять своими эмоциями, мыслями и поведением, самоконтроль.

Социальная осведомленность: способность ставить себя на место другого и демонстрировать эмпатию.

Навыки общения: способность создавать и поддерживать здоровые отношения.

Ответственность в принятии решений: способность принимать верные решения относительно собственного поведения и взаимодействия с другими.

Упражнения

В книге «13 вещей, которые не делают умные родители» описаны конкретные упражнения, которые учат детей всех возрастов управлять своими эмоциями и совершенствовать свои социальные навыки. При регулярной практике дети могут развить умственную мышцу, необходимую им для достижения наибольшего потенциала.

Вот несколько простых упражнений, которые могут помочь вашему ребенку развить эмоциональную компетентность:

Обозначьте чувства своего ребенка. Практикуйте такие фразы, как «Похоже, ты сегодня грустный» или «Кажется, тебе немного не по себе». В конце концов, ваш ребенок научится самостоятельно выражать свои чувства.

Подтверждайте чувства своего ребенка. Сопротивляйтесь желанию сказать такие вещи, как «Успокойся - это не важно». Вместо этого скажите: «Я вижу, что ты действительно расстроен». Независимо от того, считаете ли вы, что его эмоциональный отклик не соответствует ситуации, научите своего ребенка, что испытывать различные чувства - это здорово!

Учите сочувствию. Скажите: «Покажи мне, что чувствовал этот мальчик, когда ты его ударил». Когда ваш ребенок делает грустное или сердитое лицо, он на самом деле испытывает эту эмоцию на мгновение. И постепенно он станет более эмпатичным - что является ключевым элементом социального успеха.

Пусть ваш ребенок испытывает неудобные эмоции. Здорово, что иногда бывает скучно, сердито, страшно или одиноко. Научите его справляться с дискомфортом. С вашей поддержкой ребенок может узнать, что неудобные эмоции терпимы.

Исправьте поведение, а не эмоции. Дайте понять, что сердиться - это нормально, а вести себя агрессивно - нет. И научите ребенка, что расстраиваться, это не значит кричать. Дисциплина - это лучший способ борьбы с эмоциями.