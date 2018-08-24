Вот что будет с ребенком, если мать часто плачет во время беременности

Когда беременная женщина горько плачет, ее ребенок тоже страдает. Эмбриональное развитие - это не только физический, но и психический процесс. Младенцы в утробе очень чувствительны и могут чувствовать все, что чувствует мать, так как между ними существует сильная связь, пишет Lifter.com.ua.

Врачи рекомендуют, чтобы беременные женщины избегали всего, что может нарушить их эмоциональную стабильность.

Что происходит с ребенком, если вы плачете во время беременности.

Отрицательный сенсорный эффект: когда мать опечалена или расстроена, образуется гормон кортизол, который так или иначе ослабляет ее иммунную систему, оставляя дверь открытой для болезней и подвергая ребенка дискомфорту во время и после беременности. Важно знать, что, хотя ребенок не понимает эмоций, он чувствует влияние гормонов, и они могут причинить ему слишком много вреда.

Психологическое состояние матери отражается на ребенке: депрессия матери может повлиять на беременность и вызвать негативные изменения у плода. У таких детей потом чаще возникают расстройства настроения, гиперактивность и беспокойство. Психологическая среда, в которой находится беременная женщина, важная для здоровья ее ребенка.

Отсутствие привязанности: депрессивные расстройства, испытываемые матерью во время и после беременности, негативно влияют на ее отношение к ребенку. Это не ее вина и не что-то преднамеренное - это естественная реакция организма после стольких резких эмоциональных изменений. Младенцы нуждаются в большом внимании, и если этот фактор отсутствует, они могут вырасти равнодушными, не умеющими принимать и дарить любовь.