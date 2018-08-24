Семь научно доказанных причин, почему секс на первом свидании – это суперидея

Первые свидания обычно неловкие, проходят в кафе или других спокойных местах, но в конце чаще всего возникает вопрос: «Собираемся ли мы заняться сексом в конце?», пишет Elite Daily.
Благодаря множеству стереотипов и устаревшим идеям, секс на первом свидании стал предметом споров, пишет Lifter.com.ua.
Несмотря на реалии современного мира, мы все еще рассматриваем секс на первом свидании как нечто мимолетное и чаще всего недопустимое – из-за чего многие подолгу размышляют, правильно ли это, или все же нет.
Мы настолько увлечены мнением общества о нас, что пренебрегаем личными желаниями. Мы слишком заняты расшифровкой мыслей других, чтобы слушать свои собственные.
В Elite Daily провели исследование, и вот к какому выводу они пришли: нет ничего плохого в сексе на первом свидании. Никто не собирается плохо думать о вас или осуждать. Вы априори не должны чувствовать вину.
Ладно, если этого недостаточно, как насчет статистики? Американский опрос 2012 года среди одиноких людей показал, что 55% хоть раз в жизни занимались сексом на первом свидании (66% мужчин, 44% женщин).
Вот семь основанных на науке причин, почему это полностью нормально.
1. Ваш партнер не подумает о вас ничего плохого.
Опрос в Cosmopolitan 2013 года показал, что 83% женщин считают, что мужчины будут думать о них плохо, если они согласятся на секс на первом свидании.
Но реальность такова, что большинство парней, особенно 67% опрошенных, абсолютно их поддерживают. Таким образом, теперь вы можете оставить свой страх позади - цифры не лгут.
2. Это увеличит ваши шансы на вторую встречу.
Кто сказал, что секс на первом свиданием отпугнет мужчину? Вы таких встречали? Они любят секс! Если вы уверены и наслаждаетесь тем, что делаете, то можете не волноваться.
В этом случае секс на первом свидании на самом деле приносит вам пользу и увеличивает ваши шансы на вторую встречу.
Помните также, что мужчины довольно просты в вопросах свиданий и секса.
3. Он уберет сексуальное напряжение.
Если вы не занимаетесь сексом на ранней стадии, давление возрастает. Каждое следующее свидание превращается в постоянную игру разума: «Должна ли я продолжать ждать? Он пригласил меня уже на третье свидание, но как на счет секса?»
Когда сексуальное напряжение нарастает, вы, вероятно, будете чувствовать себя более неловко. Подумайте о француженках – они не боятся пойти на этот шаг и поэтому получают максимум удовольствия!
4. Химия – это химия.
Джефф Вилсер говорит: «Химия – это химия. С точки зрения парня, нет никакого значения, переспите ли вы на первом свидании, или на седьмом».
Все дело в том, что если вы очень нравитесь друг другу – нет никаких причин отказываться насладится компанией еще дольше и полноценнее.
5. Мужчины тоже этого хотят!
Согласно американскому исследованию 41% мужчин считают секс на первом свидании «очень подходящим» или «несколько подходящим».
Поэтому не думайте, что он будет против. Он уж точно не станет вас за это осуждать.
6. Вы поймете, насколько сильна ваша связь.
Сексуальная совместимость - важная часть отношений. Благодаря сексу на первом свидании вы начинаете устанавливать эту специальную связь. И если все получилось на «ура», это только увеличит вашу привязанность друг к другу.
«Сейчас все больше людей признают секс важной составляющей успешных отношений, а не чем-то, чего можно стыдиться, - говорит Джастин Лехмиллер, доктор философии, социальный психолог из Гарварда, который изучает отношения и сексуальность.
Для них важно установить сексуальную совместимость на раннем этапе, и секс на первом свидании может стать для них правильным шагом».
7. Вы просто займетесь сексом.
Даже если вы в конце концов узнаете, что ненавидите этого человека, по крайней мере, вы не потратили свое время впустую. Прекратите подчеркивать, как это будет выглядеть и что это «не правильно».
Филипп Коэн, профессор социологии в Университете штата Мэриленд, говорит, что все, что имеет значение – это насколько пара нравится друг к другу. И главное, чтобы в тот момент вы чувствовали себя прекрасно.
В любом случае, это ваше решение. Если вы хотите заняться сексом, то почему бы и нет?
С другой стороны, новое исследование предполагает, что секс на первом свидании может нанести вред отношениям в долгосрочной перспективе.
Исследование включало около 11 000 не состоящих в браке людей в устойчивых или серьезных отношениях, которые оценивали уровень удовлетворенности своими отношениями, способностью общаться со своим партнером и стабильностью их отношений.
Среди пар, которые были вместе в течение по меньшей мере одного года, те, кто занимался сексом до или в течение первых нескольких недель свидания, имели более низкий уровень удовлетворенности отношениями, общения и стабильности по сравнению с парами, которые воздерживались от секса.
Результаты, проведенные даже после того, как исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты, такие как раса, образование, количество сексуальных партнеров и посещаемость религиозных организаций.
В общем, чем дольше ожидала пара, прежде чем вступить в половые отношения до брака, тем выше их удовлетворение, сообщают исследователи.
Однако некоторые эксперты критикуют выводы исследования. Хотя влияние времени на отношения было реальным, оно было небольшим, что привело к сомнению, действительно ли это может повлиять на реальный мир.