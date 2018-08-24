Семь научно доказанных причин, почему секс на первом свидании – это суперидея

Благодаря множеству стереотипов и устаревшим идеям, секс на первом свидании стал предметом споров, пишет Lifter.com.ua.

Несмотря на реалии современного мира, мы все еще рассматриваем секс на первом свидании как нечто мимолетное и чаще всего недопустимое – из-за чего многие подолгу размышляют, правильно ли это, или все же нет.

Мы настолько увлечены мнением общества о нас, что пренебрегаем личными желаниями. Мы слишком заняты расшифровкой мыслей других, чтобы слушать свои собственные.

В Elite Daily провели исследование, и вот к какому выводу они пришли: нет ничего плохого в сексе на первом свидании. Никто не собирается плохо думать о вас или осуждать. Вы априори не должны чувствовать вину.

Ладно, если этого недостаточно, как насчет статистики? Американский опрос 2012 года среди одиноких людей показал, что 55% хоть раз в жизни занимались сексом на первом свидании (66% мужчин, 44% женщин).

Вот семь основанных на науке причин, почему это полностью нормально.

1. Ваш партнер не подумает о вас ничего плохого.

Опрос в Cosmopolitan 2013 года показал, что 83% женщин считают, что мужчины будут думать о них плохо, если они согласятся на секс на первом свидании.

Но реальность такова, что большинство парней, особенно 67% опрошенных, абсолютно их поддерживают. Таким образом, теперь вы можете оставить свой страх позади - цифры не лгут.

2. Это увеличит ваши шансы на вторую встречу.

Кто сказал, что секс на первом свиданием отпугнет мужчину? Вы таких встречали? Они любят секс! Если вы уверены и наслаждаетесь тем, что делаете, то можете не волноваться.

В этом случае секс на первом свидании на самом деле приносит вам пользу и увеличивает ваши шансы на вторую встречу.

Помните также, что мужчины довольно просты в вопросах свиданий и секса.

3. Он уберет сексуальное напряжение.

Если вы не занимаетесь сексом на ранней стадии, давление возрастает. Каждое следующее свидание превращается в постоянную игру разума: «Должна ли я продолжать ждать? Он пригласил меня уже на третье свидание, но как на счет секса?»

Когда сексуальное напряжение нарастает, вы, вероятно, будете чувствовать себя более неловко. Подумайте о француженках – они не боятся пойти на этот шаг и поэтому получают максимум удовольствия!

4. Химия – это химия.

Джефф Вилсер говорит: «Химия – это химия. С точки зрения парня, нет никакого значения, переспите ли вы на первом свидании, или на седьмом».

Все дело в том, что если вы очень нравитесь друг другу – нет никаких причин отказываться насладится компанией еще дольше и полноценнее.

5. Мужчины тоже этого хотят!

Согласно американскому исследованию 41% мужчин считают секс на первом свидании «очень подходящим» или «несколько подходящим».