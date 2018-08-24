Установлены два периода в году, когда пары распадаются чаще всего

Согласно недавно опубликованному исследованию, проведенному социологами Брайаном Серафини и Джулией Брайнс из Американской социологической ассоциации, каждое лето и каждую весну наблюдается резкий всплеск разводов, пишет Menscult.ua.

Анализ охватил 14-летний период — с 2001 по 2015 год. Вряд ли 2018-й будет исключением из правила. По мнению исследователей, мартовский пик разводов может быть объяснен тем, что пары, находящиеся на гране разрыва, склонны рассматривать период зимних праздников как возможность «подлатать» отношения. Однако зубную пасту трудно впихнуть обратно в тюбик: к концу зимы все проблемы возвращаются и назревает окончательное решение семейного вопроса.

Августовский же пик разводов социологи объясняют двумя возможными причинами. Для пар с детьми это время, когда дополнительно начинают трепать нервы проблемы со школой и детским садом.