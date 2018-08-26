Творожный пирог: рецепт с любимыми ягодами

Творожный пирог – ингредиенты:

для коржей:

2 яйца,

100 г сливочного масла,

150 г муки,

100 г сахара,

10 г ванильного сахара,

3 ч. ложки какао,

200 г ягод,

для начинки:

300 г жирного творога,

450 г питьевого йогурта,

20 г быстрорастворимого желатина,

2 ст. ложки сахара,

10 г ванильного сахара.

Творожный пирог – приготовление:

Разотри размягченное масло с сахаром и ванильным сахаром, добавь яйца и перемешай. Всыпь просеянную муку, какао и взбей в однородную массу, пишет Lady.tochka.net.

Раздели тесто на две части. Выложи каждую часть тонким слоем в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму для выпекания. Равномерно распредели по тесту ягоды.

Выпекай коржи для творожного пирога в разогретой до 200-210°С духовке 10-12 минут. Готовые коржи остуди.

Приготовь творожное суфле. Для этого желатин раствори в теплой воде, как указано в инструкции на пакете.

Творог протри через сито, влей йогурт, добавь сахар и взбей миксером на минимальной скорости до однородной консистенции.

В полученную массу введи растворенный желатин и снова взбей миксером до появления пузырьков воздуха.

Корж помести в разъемную форму, на него вылей суфле, сверху помести второй корж и поставь творожный пирог в холодильник, чтобы суфле застыло, а коржи пропитались, как минимум на 1 час, а лучше на ночь.