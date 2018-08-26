Творожный пирог: рецепт с любимыми ягодами

Попробуй шоколадный творожный пирог с нежнейшим суфле и вкраплениями сезонных ягод. Ты можешь использовать любые ягоды, которые подвернутся под руку – свежую клубнику, малину, вишню, черешню, смородину, а также варенье, если сезон уже прошел. Кстати подчеркнуть ягодный вкус можно за счет различных наполнителей фруктового йогурта. От этого твой творожный пирог только выиграет.
Творожный пирог – ингредиенты:
для коржей:
2 яйца,
100 г сливочного масла,
150 г муки,
100 г сахара,
10 г ванильного сахара,
3 ч. ложки какао,
200 г ягод,
для начинки:
300 г жирного творога,
450 г питьевого йогурта,
20 г быстрорастворимого желатина,
2 ст. ложки сахара,
10 г ванильного сахара.
Творожный пирог – приготовление:
Разотри размягченное масло с сахаром и ванильным сахаром, добавь яйца и перемешай. Всыпь просеянную муку, какао и взбей в однородную массу, пишет Lady.tochka.net.
Раздели тесто на две части. Выложи каждую часть тонким слоем в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму для выпекания. Равномерно распредели по тесту ягоды.
Выпекай коржи для творожного пирога в разогретой до 200-210°С духовке 10-12 минут. Готовые коржи остуди.
Приготовь творожное суфле. Для этого желатин раствори в теплой воде, как указано в инструкции на пакете.
Творог протри через сито, влей йогурт, добавь сахар и взбей миксером на минимальной скорости до однородной консистенции.
В полученную массу введи растворенный желатин и снова взбей миксером до появления пузырьков воздуха.
Корж помести в разъемную форму, на него вылей суфле, сверху помести второй корж и поставь творожный пирог в холодильник, чтобы суфле застыло, а коржи пропитались, как минимум на 1 час, а лучше на ночь.
Приятного аппетита!