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Творожный пирог: рецепт с любимыми ягодами

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Попробуй шоколадный творожный пирог с нежнейшим суфле и вкраплениями сезонных ягод. Ты можешь использовать любые ягоды, которые подвернутся под руку – свежую клубнику, малину, вишню, черешню, смородину, а также варенье, если сезон уже прошел. Кстати подчеркнуть ягодный вкус можно за счет различных наполнителей фруктового йогурта. От этого твой творожный пирог только выиграет.

Творожный пирог – ингредиенты:

для коржей:

    2 яйца,

    100 г сливочного масла,

    150 г муки,

    100 г сахара,

    10 г ванильного сахара,

    3 ч. ложки какао,

    200 г ягод,

для начинки:

    300 г жирного творога,

    450 г питьевого йогурта,

    20 г быстрорастворимого желатина,

    2 ст. ложки сахара,

    10 г ванильного сахара.

Творожный пирог – приготовление:

Разотри размягченное масло с сахаром и ванильным сахаром, добавь яйца и перемешай. Всыпь просеянную муку, какао и взбей в однородную массу, пишет Lady.tochka.net.

Раздели тесто на две части. Выложи каждую часть тонким слоем в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму для выпекания. Равномерно распредели по тесту ягоды.

Выпекай коржи для творожного пирога в разогретой до 200-210°С духовке 10-12 минут. Готовые коржи остуди.

Приготовь творожное суфле. Для этого желатин раствори в теплой воде, как указано в инструкции на пакете.

Творог протри через сито, влей йогурт, добавь сахар и взбей миксером на минимальной скорости до однородной консистенции.

В полученную массу введи растворенный желатин и снова взбей миксером до появления пузырьков воздуха.

Корж помести в разъемную форму, на него вылей суфле, сверху помести второй корж и поставь творожный пирог в холодильник, чтобы суфле застыло, а коржи пропитались, как минимум на 1 час, а лучше на ночь.

Приятного аппетита!

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