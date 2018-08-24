Яичная диета на неделю: экспресс вариант быстрого похудения

Итак, что представляет собой яичная диета на семь дней?

Исходя из названия, яичная диета в свое меню включает яйца. Но не крутые и не жареные, а сваренные всмятку. Яйцо – просто уникальная и полноценная пища для садящихся на диету. Помимо своей натуральности, яйца имеют богатый состав, в который включены практически все жизненно важные микроэлементы и аминокислоты, фосфор, калий, марганец, железо, цинк, а также витамины A, В, D, E, K. И для достижения лучшего результата на животе и бедрах в меню яичной диеты рекомендуется чередовать яйца с цитрусовыми. Оптимальный вариант – это апельсины, пишет Lady.tochka.net.

В такой скоростной яичной диете на неделю меню очень простое и доступное. Тебе не придется особо ничего готовить. Достаточно ежедневно варить шесть яиц всмятку. При этом не следует удалять желток из своего рациона, питаясь исключительно белком. За один прием пищи съедается одно яйцо. Затем не ранее чем через час можно съесть один апельсин. И так чередовать приемы пищи в течение всего дня.