Как подготовиться к первому классу: советы невролога

4. ...перед школой посетить невролога, который проконсультирует, как ребенку лучше адаптироваться в учебном заведении?

Я своим пациентам говорю, что с апреля начинаю принимать будущих первоклассников. Тогда у нас до школы есть время решить физические, эмоциональные и умственные проблемы, которые есть у ребенка. Я провожу разные тесты - психологические и на чтение. Затем составляю индивидуальный план лечения и профилактики, чтобы школа не была стрессом.

Советую такие тесты перед школой проходить всем детям. Дети с лабильной нервной системой просто обязательно должны быть проконсультированы у своего невролога.

Адаптация к школе длится три месяца. С сентября по ноябрь мои основные пациенты - первоклассники, которые не справляются со стрессом. И не нужно стесняться обращаться за советом.

5. ...заранее познакомить ребенка со школой и первой учительницей?

Начиная учиться в школе, ребенок обязательно должен знать ее название, адрес, маршрут, по которому он будет туда ходить, кто его будет сопровождать, транспорт (если нужно до школы доехать).

Обязательно нужно сходить в школу на экскурсию, показать класс, познакомиться с первой учительницей или даже с будущими одноклассниками.

Потому что бывают случаи, когда дети теряются даже на первой линейке или в школе, потому что не могут найти свой класс.

6. ...отдавать ребенка в школу с шести лет?

Что-то запретить врач не имеет права. Но во время визита к врачу, когда ребенок проходит тесты, для самих родителей многое становится понятным. Бывает, что у ребенка очень незрелая нервная система, он не может усидеть на месте, ходит по кабинету, иногда плачет во время проверки.

Иногда нервная система настолько лабильна, что ребенок не может справиться с нагрузкой. Да, он может читать предложениями и знать таблицу умножения, но он может быть не готов к школе.

Очень важен настрой родителей. Иногда ребенок отказывается выполнять какие-то задания, потому что родители его не подготовили. Если с ребенком заранее поговорили, объяснили ему спокойно, то он не боится, спокойно отвечает на вопросы. Также и со школой. Ребенка нужно подготовить.

Подготовка к школе в семье должна быть этапом. Все нужно делать неспешно, по порядку. Купили одежду, купили рюкзак, купили школьные принадлежности. «У нас все подготовлено, у нас все будет хорошо», - с такой установкой и ребенку будет спокойнее.

Важно: семь лет - возраст кризиса. Осознание своего я. И в этом возрасте, если с ребенком неправильно общаться, может появиться либо комплекс неполноценности, либо исключительности.

Бывает, что дома ребенка все восхваляют, а в школе он далеко не лучший, или кто-то другой нравится учителю больше.

7. ...оставлять ребенка в продленке, водить в кружки?

Все зависит от ребенка. Некоторые дети спокойно выносят не только продленку, но и различные кружки и спортивные секции сразу после школы. Но это только в том случае, если ребенок жил в таком ритме раньше.

Если ребенок до школы ничем не занимался, то сразу нагружать его игрой на скрипке, тренировкой по футболу и продленкой не стоит.

Ему нужно дать отдохнуть, нужно посмотреть на его общее состояние.

Продленка, кстати говоря, иногда для ребенка даже полезная вещь. Особенно если родители очень поздно приходят с работы, и за домашние задания ребенок садится к ночи. Лучше на продленке сделать уроки, поиграть, погулять, а потом дома вечером отдыхать.

Я понимаю, что у родителей есть амбиции. Но всегда нужно в первую очередь ребенка спросить: «Ты хочешь этим заниматься?».