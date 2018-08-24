Актриса проводила время со своей дочерью Нелл Бертон в Лондоне, Великобритания, когда попала в поле зрения папарацци, пишет Rus.tvnet.lv.

Как видно на фотографиях, Бонэм Картер выбрала для прогулки маленький топик не по размеру, который обнажил все ее проблемные места.

Напомним, актриса стала широко известна после исполнения ведущих ролей в экранизациях произведений Э. М. Форстера "Комната с видом", "Там, где даже ангелы боятся появиться", "Говардс Энд".