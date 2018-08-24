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Популярную актрису запечатлели в очень неприглядном виде Папарацци подловили

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ФОТО: MEGA/Scanpix

Британская актриса театра и кино Хелена Бонэм Картер попала на днях в весьма незавидную ситуацию - фотографам удалось заснять 52-летнюю знаменитость в одежде, которая была ей явно слишком мала.

Актриса проводила время со своей дочерью Нелл Бертон в Лондоне, Великобритания, когда попала в поле зрения папарацци, пишет Rus.tvnet.lv.

Как видно на фотографиях, Бонэм Картер выбрала для прогулки маленький топик не по размеру, который обнажил все ее проблемные места.

Напомним, актриса стала широко известна после исполнения ведущих ролей в экранизациях произведений Э. М. Форстера "Комната с видом", "Там, где даже ангелы боятся появиться", "Говардс Энд".

У Хелены есть сын и дочь от режиссера Тима Бертона, с которым они расстались после 13 лет совместной жизни, но решили поддерживать дружеские отношения.

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